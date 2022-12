Després de gairebé vint anys de la darrera revetlla de Cap d'Any a Sant Fruitós de Bages, el municipi recupera la celebració amb el que es planteja com una proposta festiva per a tota la família. A partir de 2/4 d'1 de la nit, i fins a 2/4 de 4 de la matinada, es viurà el ball de Cap d'Any al pavelló d'esports municipal, amb una sessió de música de tots els temps a càrrec de J Garcia DJ.

Durant la festa es repartirà una copa de cava i cotilló pels assistents i la nit acabarà amb un ressopó amb coca i xocolata. Durant el ball hi haurà servei de bar al pavelló. No hi haurà venda d'entrades a taquilla el mateix dia.

Per assistir al ball, exclusivament caldrà comprar prèviament una entrada per 5 euros, fins al dia 26 de desembre. L’entrada pels menors de 10 anys és gratuïta.

Els menors de 18 anys hi hauran d'accedir acompanyats d’un adult i amb una autorització d'assistència dels seus progenitors o tutors legals que es pot descarregar en la mateixa pàgina des d'on es compren les entrades.

La pàgina és https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentsantfruitos?lang=es_ES