Súria ja tasta el Nadal amb les primeres activitats festives aquesta mateixa setmana, i amb un llarg programa que tindrà en els Pastorets, la Revetlla de Cap d'Any i la Cavalcada de Reis uns dels seus principals reclams, però que també inclou música, tallers, una fira aquest diumenge, activitats religioses, un Casal i el Parc de Nadal.

Aquest dimecres, 14 de desembre, es farà una sessió de contes de Nadal a la biblioteca, a partir de 2/4 de 6, i dijous arribaran les primeres propostes musicals vinculades amb les festes, amb la primera sessió del cicle d'audicions de Nadal de l'Escola Municipal de Música, que tindrà lloc a la mateixa escola, i que es repetirà les tardes dels dies 19, 20 i 21 de desembre. A banda d'això, l'Escola Municipal de Música també farà el tradicional concert de Nadal, el divendres 16 a les 6; mentre que el dia 26 tindrà lloc el de Sant Esteve, a les 12 del migdia a l'església de Santa Bàrbara, a càrrec de la Coral Sòrissons de l'Escola Municipal de Música. Finalment, el 8 de gener, a les 12, hi haurà un concert a Coaner amb Els Tranquils.

Una de les activitats més destacades arribarà aquest diumenge, 18 de desembre, amb la Fira de Nadal i Fira d'Entitats, amb el comerç obert i parades d'entitats a la plaça de Sant Joan i l'illa de vianants fins al carrer Pius Macià, des de les 10 i durant tot el matí, i en què també hi haurà inflables, la cartera reial, un tió, concerts i altres activitats.

En el programa tampoc no hi faltaran els tradicionals Pastorets al Teatre del Foment Cultural, amb representacions el dia de Nadal, a les 7 de la tarda, i per Sant Esteve i els dies 1, 6, 7 i 8 de gener, una hora abans, a les 6. Entremig, s'organitzarà una Festa de Cap d'Any amb DJ, el 31 de desembre a partir de la 1 de la matinada al pavelló per a majors de 16 anys (els menors de 18 hi podran accedir amb una autorització); i el 5 de gener tampoc no faltarà la tradicional Cavalcada dels Reis d'Orient pel centre urbà, a partir de les 6.

Propostes infantils

Els nens i nenes de Súria també podran gaudir del Casal de Nadal amb activitats a les escoles Salipota i Fedac els dies 22, 23, 27 , 28, 29 i 30 de desembre amb inscripcions prèvies, i també s'instal·larà un Parc de Nadal amb activitats lúdiques al pavelló, que serà obert de 4 de la tarda a 8 del vespre, del 27 al 30 de desembre.

El programa també inclou les activitats religioses pròpies de Nadal, com la Missa del Gall, a la mitjanbit del dia 25, i la Missa de Nadal, que es farà a les 12 del migdia, totes dues a l'església de Sant Cristòfol.

I tot plegat es complementarà al llarg d'aquestes festes amb tallers de manualitats i postals de Nadal a la biblioteca; lectures de poemes o activitats infantils del Calendari d'Advent, també a la biblioteca; sardanes, o diverses propostes nadalenques a les escoles. Igualment, es convoca la tercera edició del concurs Il·luminem el Nadal.