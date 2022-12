Els veïns de la Rampinya de Sallent han iniciat mobilitzacions per evitar una futura ampliació de la pedrera que hi ha al barri. L’Ajuntament de Sallent ha aprovat una modificació urbanística que afecta el paratge de La Plana, l’únic pulmó verd del barri, que obriria la porta perquè en un futur l’empresa pugui demanar l’autorització per ampliar la pedrera cap aquesta zona. Per aquest motiu els veïns han creat una plataforma en defensa de La Plana i han recollit 600 signatures. Fem Poble, que inicialment va donar suport a la modificació, també ha presentat al·legacions al canvi urbanístic que possibilitaria el creixement de la pedrera i demana la protecció de l’espai natural.

La plataforma veïnal que defensa la preservació del paratge de La Plana demana a l’Ajuntament de Sallent que aturi el canvi urbanístic que possibilitaria el creixement de la pedrera de la Rampinya. Segons la portaveu de la plataforma, Francina Planas, demanen al consistori «que rectifiqui i no permeti que es modifiqui el pla urbanístic per tal de poder protegir aquesta zona que té una gran interès social, com a punt de trobada del veïns i veïnes de Sallent, i un valor mediambiental amb un gran riquesa de flora i fauna». Per tot això, afegeix que «no entenem perquè es prioritzen els interessos econòmics d’una empresa enlloc de preservar la zona».

Fem Poble Sallent, que ha presentat al·legacions a la modificació i fa costat als veïns que es mobilitzen per aturar l’ampliació de l’explotació, considera que «és un error i cal revertir-ho i tornar a protegir un espai natural important per La Rampinya i per tot Sallent». El portaveu de Fem Poble, Guillem Cabra, ha subratllat que «la possible ampliació de la pedrera destruiria aquest pulmó verd i una de les poques zones verdes que queden en un barri molt castigat per la mineria i per altres activitats extractives».

Per la seva banda, l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, afirma que en aquests moments s’està en la fase de recollir les al·legacions i analitzar tots els informes sectorials per «poder valorar la situació» i veure si realment es poden modificar els usos o no. Per això, Ribalta s’ha mostrat prudent i ha assegurat que «el nostre posicionament és el d’escoltar totes les al·legacions, valorar tots els informes i, com ja els hi hem dit, estarem al costat dels veïns». En aquest sentit, l’alcalde diu que entén la preocupació dels veïns de la Rampinya, però creu que es poden fer canvis en el projecte perquè l’activitat de la pedrera «no s'acosti tant al barri».