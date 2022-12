Sallent tindrà un nou gegant en memòria del popular 'Antonyito'

Sallent tindrà properament un nou gegant i no serà una figura qualsevol, ni molt menys anònima. Serà el que representarà i perpetuarà la figura de José Antonio Valladolid Cortés, el popular Antonyito, una de les ànimes de la cultura tradicional sallentina, i en especial del Carnaval, que va morir el 22 de juny passat.

L’entitat Gegants i Nans de Sallent, amb la complicitat també de El Carrilet (organitzadora del Carnaval), promouen la construcció de la nova figura de l’Antonyito, que s’afegirà a la imatgeria local, «amb la finalitat de retre-li homenatge». De fet, la seva construcció ja ha estat encarregada a la creadora solsonina Teresa Casserras i l’objectiu és tenir-lo a punt per estrenar pel Carnaval de l’any que ve. Amb aquest propòsit, el proper diumenge, 18 de desembre, en el marc de la Fira de Santa Llúcia de Sallent, Gegants i Nans de Sallent iniciarà la campanya de mecenatge per recaptar fons per fer-ho possible. El que n’han avançat és que es crearà una figura «apte per a tothom» i amb els materials més lleugers, un gegant ‘manotes’ (de braços mòbils), «ple de simbologia, versàtil i amb un sistema que en ocasions permetrà incorporar rodes».

José Antonio Valladolid Cortés, que quan va morir tenia 69 anys, encapçalava les cercaviles del carnaval sallentí, tant la de rebuda com la de comiat del dimecres de cendra, sempre com a portador del ninot que va al davant com a representació del Rei Carnestoltes, i era una persona coneguda i apreciada per tots els seus convilatans.

També va estar fortament vinculat, entre altres entitats culturals i esportives, als gegants de Sallent, participant activament de la majoria d’activitats que realitzava, tant al poble com fora d’ell, i sempre acompanyat del seu entranyable capgròs cuiner.

Gegants i Nans de Sallent destaca que amb la creació del nou gegant de l’Antonyito «el volem mantenir viu a les nostres festes així com arreu del país a través de les trobades geganteres on participi la colla, tal i com feia ell sent membre actiu de l’entitat; com també al Carnaval, festa per excel·lencia on cada any hi tenia un paper destacat».

També posen en relleu que amb la seva mort, ara fa mig any, va marxar «una de les ànimes més importants del món associatiu del nostre poble, tant a nivell esportiu com cultural. Persona apreciada per tots i totes no podem entendre les nostres festes i diversos esdeveniments de la nostra vila, sense la seva presència».

L’artista que ho farà possible, Teresa Casserras, és filla i néta dels constructors històrics solsonins Manel Casserras Boix i Manel Casserras Solé, que tenen centenars de figures d’imatgeria festiva creades arreu de Catalunya. L’entitat sallentina destaca que la de l’Antonyito serà la primera figura gegantina de la vila creada per una dona.