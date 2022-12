L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat inicialment el Pla de Protecció Civil Municipal. Es tracta d’un document que té per objecte prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi.

L’aprovació s’ha fet en el darrer ple municipal i ha comptat amb el vot favorable de tots els grups amb representació, i ara sotmet el document a informació pública durant 30 dies abans de la seva aprovació definitiva. El pla ha estat redactat pel Consell Comarcal del Bages i aglutina tots els plans de protecció i actuacions d’emergència seguint les directrius del decret 155/2014, de 25 de novembre.

El Consistori també ha aprovat designar una treballadora social municipal com a responsable municipal del contracte de servei públic amb obra ‘Residència i centre de dia per a gent gran de Santpedor Can Jorba’. El contracte no tenia designada fins ara una persona responsable específicament i havia comportat dificultats en la gestió i resolució de les incidències en la seva execució. El dictamen ha comptat amb els vots a favor de tots els grups a excepció de SECP, que s’ha abstingut.

El Ple de desembre també ha aprovat una modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, concretament la modificació de contracte de les obres de millora de les dependències municipals i la maquetació i impressió del calendari institucional 2023. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d’ERC i Junts per Santpedor (JxS) i l’abstenció de la CUP, Progrés Municipal (PM) i Santpedor En Comú Podem (SECP).