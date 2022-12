El Bages oferirà aquest dissabte i diumenge una extensa oferta de fires i mercats de Nadal en diferents municipis, tots complementats amb activitats paral·leles per donar una empenta comercial en el cap de setmana previs a les festes.

Sallent

A Sallent, el passeig 1 d’Octubre es transformarà diumenge en un aparador d’artesania i productes relacionats amb el Nadal amb la celebració de la Fira de Santa Llúcia. S’hi podran trobar des de pessebres i tions fins a objectes de regal, bijuteria, roba i alimentació. Les entitats de Sallent seran a la fira i els comerços locals obriran portes aquell dia i també tindran parada al carrer. En aquesta edició, el certamen tindrà 65 parades que es complementaran amb activitats lúdiques i musicals per a tots els públics. Entre el ventall de propostes, es comptarà amb les actuacions dels Combos de l’Escola de Música Cal Moliner de Sallent a la plaça de Cal Teia, i se celebrara una trobada de cultura popular amb els Bastoners de Sallent, els gegants Joana la Negra i el Maqui, els Gegantons de Sallent, l’Esbart Vila de Sallent i els Castellers Pica-Polls d’Artés. L’espai, on es va traslladar la fira fa dos anys per la pandèmia, permet esponjar més les parades i els visitants hi poden fer un recorregut circular.

A la tarda, el programa continuarà amb un concurs de jocs gegants del CAE, dinamitzat per les monitores de Roques Albes, a partir de les 4. L’arribada del patge reial amb coca i xocolata per a tothom serà a dos quarts de 6, i una hora més tard, es farà el tradicional Ball de Bruixes de Sallent i rom cremat pel tancament de la fira.

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages torna a obrir dissabte i diumenge el Mercat de Nadal que ja va es va posar en marxa el cap de setmana passat sota el Cobert de la Màquina de Batre i que, en relació amb l’edició de l’any passat (que va ser la d’estrena) amplia amb vint parades més que s'ubiquen entorn de tota la plaça Onze de Setembre per fer créixer aquesta proposta nadalenca. Es tracta d’un mercat ubicat en estands a l’estil dels mercats nòrdics i de centreuropa. A més, enguany es complementa amb la novetat d’una pista de gel, i també de diverses propostes de grups musicals i d'entitats locals, així com amb les successives visites del Pare Nadal, del patge reial i del tió popular.

Navàs

A Navàs se celebra la Fira del Regal, que tindrà lloc dissabte, al carrer i a la plaça de l’Església. El visitant hi trobarà parades, tallers i jocs infantils, espectacles, exhibicions i concerts, decoració nadalenca, el racó dels desitjos, exposició de pessebres i tast de cerveses.

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Joan de Vilatorrada posarà en marxa tots dos dies el Mercat de Nadal, que tindrà com a escenari la plaça Major. Hi haurà parades del comerç local, de producte gastronòmic i artesà i d’entitats locals, i es complementarà amb food-trucks, tallers i propostes musicals. Dissabte, el mercat només obrirà a la tarda (de 2/4 de 5 a les 8) i diumenge al llarg del dia (de 2/4 d’11 del matí a 7 de la tarda).

Sant Vicenç de Castellet

Sant Vicenç tindrà Fira de Nadal diumenge, pels carrers del centre del poble, dedicada especialment als oficis artesans del pessebre. Al llarg de la jornada hi haurà animacions al carrer, tallers infantils de Nadal i jocs gegants. La fira es fa coincidir amb la Festa del Cagatió, que tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Durant aquest cap de setmana també s’organitzaran els actes amb motiu de La Marató de TV3 i de Catalunya Ràdio. A més, per dinamitzar el comerç dissabte es programaran actuacions de màgia itinerants.

Súria

Súria acollirà diumenge la Fira de Nadal i Fira d'Entitats, amb el comerç obert i parades d'entitats a la plaça de Sant Joan i l'illa de vianants fins al carrer Pius Macià, des de les 10 i durant tot el matí, en què també hi haurà inflables, la cartera reial, un tió, concerts i altres activitats.

Navarcles

Navarcles celebrarà el matí de dissabte la Fira Tió, que tindrà lloc a la Plaça de la Vila per dinamitzar el comerç, amb cagatió popular, animació musical amb la companyia Els Salats i un taller de decorar arbres de Nadal.

Moià

D’altra banda, Moià celebrarà diumenge al matí la Fira del Tió i Mercat del Trasto, que tindrà lloc al Parc Municipal. Hi haurà parades d’artesania, regal i producte nadalenc, fira d’entitats i trobada de plaques de cava. A l’escenari de la fira es podrà veure l’actuació del grup de jazz de l’Espai Musical de Moià que interpretarà peces nadalenques.