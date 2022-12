L'Ajuntament de Súria ha promogut la instal·lació de baranes en voreres de diferents vies urbanes dels barris de Salipota, Bellavista i Santa Maria per tal de millorar les condicions de seguretat i accessibilitat dels vianants. La primera d’aquestes baranes s’està instal·lant a l’avinguda del Cardener, la principal via d’accés al barri de Salipota.

Fins ara no hi havia cap barana a l’avinguda del Cardener, un pas molt concorregut pel veïnat del barri i per l’alumnat dels centres d’ensenyament ubicats a Salipota. Aquesta nova barana serà de fusta i reixa metàl·lica, amb una superfície de 370 metres lineals. Pel que fa a les altres obres d’instal·lació de baranes, es portaran a terme en les properes setmanes. Al barri de Bellavista les obres afectaran la carretera de Castelladral, on se substituirà la barana actual per una d'acer i malla amb una longitud de 52 metres lineals, i el carrer Pedraforca, on també es canviarà l'actual per una de nova, d'acer i malla, en aquest cas de 45 metres linials. Finalment, s'actuarà al carrer de les Flors, al barri de Santa Maria, on s'instal·larà una nova barana de fusta, amb una longitud de 30 metres lineals.

La coordinació i supervisió de les obres és a càrrec de l’àrea municipal d’Urbanisme. La contractació d’aquest projecte va ser aprovada per la Junta de Govern Local el passat 10 de novembre, i té un pressupost de licitació de 47.596,56 euros, IVA inclòs.