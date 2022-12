El grup polític Ciutadans ha presentat avui a la capital del Bages els alcaldables per Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i Artés per a les properes eleccions municipals. El president del grup parlamentari, Carlos Carrizosa ha acompanyat avui als portaveus del grup dels tres municipis, Andrés Rojo per Manresa, Juan José Salvador per Artés i Fermín Torres com a alcaldable de Sant Joan de Vilatorrada.

En el seu parlament, Carrizosa, ha destacat que el denominador comú dels tres candidats és que es van fer el seu lloc als respectius ajuntaments, tot i les reticències inicials. Segons el representant del partit a Catalunya «la presència de Ciutadans està més que normalitzada en els consistoris». Assegura que es presenten a les municipals amb il·lusió perquè «el socialisme no tindrà el mateix suport que ha tingut els darrers anys». Per l'alcaldable de Manresa, Andrés Rojo, el projecte de Ciutadans està «més vigent que mai» perquè «som l'única força constitucionalista a Catalunya que podem ser de centreesquerra o centredreta». Rojo ha destacat el problema de seguretat ciutadana que hi ha a la capital del Bages, per ell és molt important «destinar-hi més recursos i crear sistemes de control com les càmeres de videovigilància». «El model econòmic de Manresa es basa en una pressió fiscal cada vegada més gran pels ciutadans», s'ha queixat Rojo. Pel candidat a l'alcaldia de Manresa, és fonamental fer una reindustrialització de Manresa per tal de millorar econòmicament. Fermín Torres, alcaldable per Sant Joan de Vilatorrada, ha destacat la falta de places per a les residències de gent gran i la falta de neteja i seguretat que viu el municipi avui dia. «Com a alcaldable lluitaré perquè la policia tingui tot el nivell que ha de tenir», ha anunciat. Segons l'alcaldable d'Artés, Juan José Salvador, des del partit «s'estan fent esforços amb l'objectiu de millorar la policia i serveis com el de la jardineria o la neteja municipal». Un dels punts que més ha destacat Salvador en les seves declaracions ha sigut el de l'estat que es troba el petit comerç, «hem de donar més ajudes perquè els emprenedors puguin tirar endavant».