El Bages és una comarca amb una reconeguda i important relació amb el món del vi i també amb l'esport a l'aire lliure gràcies al seu entorn natural. Per aquest motiu amants de l'esport i del vi s'han combinat per crear cinc rutes circulars amb inici i final a un celler bagenc per les quals es podrà conèixer el patrimoni vitivinícola del territori tot fent esport ja sigui corrent o caminant. La intenció dels impulsors de la iniciativa, anomenada Camins de Vi, és posar en valor aquest patrimoni i també combinar l'experiència esportiva amb una visita als cellers ja sigui per fer-hi una visita o per prendre una copeta de vi.

Tots els itineraris passen per camins i corriols entre paisatges de vinya i elements singulars de pedra seca. Aquests es poden fer per lliure i seguir des de Wikiloc, googlemaps i també guardant la marca personal a Strava. Els recorreguts surten des de 5 cellers (Collbaix, Fargas-Fargas, Oller del Mas, Mond Obert, Celler Cooperatiu d'Artés) i van des dels 6 als 13 quilometres amb diferents nivells de dificultat i desnivell. En els mapes dels recorreguts hi apareixen també alguns punts clau que informen sobre quins elements d'interès es poden trobar a mesura que s'avança en el camí.

La presentació de la iniciativa s'ha dut a terme aquest matí al celler Collbaix-El Molí. Precisament aquest celler es troba en una zona habitual pels amants del running i de l'esport a l'aire lliure gràcies al turó que hi té al costat. "Tenim la sort de tenir aquest turó, el Collbaix, que és molt concorregut i sovint de tornada hi ha qui s’atura aquí a fer el vermut i la copa de vi. La combinació entre el vi i l’esport funciona, però cal dedicar-hi temps i promoure-ho", explica un dels socis del celler, Josep Maria Claret, a Regió7. A més Claret destaca que és una activitat que es pot dur a terme durant tot l’any, no només en una temporada i que per tant és més interessant pels cellers des del punt de vista també de l'enoturisme.

La idea de crear aquestes rutes va sorgir de tres bagencs amants del running i del vi que després de la pandèmia van veure que es podia potenciar l'entorn natural del Bages protagonitzat pels cellers i pel patrimoni vitivinícola del passat de la comarca. Per aquest motiu van treballar conjuntament amb la DO Pla de Bages per donar forma a aquesta idea i crear les cinc rutes, tot i que no descarten fer-ne més perquè el territori ho permet.

La proposta de Camins de vi contempla que les rutes es puguin fer per compte propi però també compta amb la col·laboració de diferents equips que fan trail running a la comarca. A través d’ells es donaràn a conèixer les rutes i oferiran l’activitat oberta a tothom qui vulgui fer-la en dates que van des d’ara fins al juny del 2023. Els equips que hi participen són: Consell Esportiu del Bages, Coach Bravo Running, Equip Collbaix, CUBE, Innat, Escola de Trail Laia Diez, Som Terra Som Salut, Esports Sagi, Utopeak i Terra i Vi.

A més, per tal d’incentivar les rutes, qui faci tots els itineraris de Camins de vi i ho acrediti amb la targeta segellada a tots els 5 cellers, serà obsequiat amb una copa de vi al darrer winebar.

Per tal de donar a conèixer i senyalitzar la ruta s’ha treballat amb agents locals de la comarca, així doncs, s’han fet uns flyers amb la tipografia de Art Rural Locigronet, disseny de Porta Disseny, plantilla de Creatius i confecció dels senyals en fusta reciclada per part del servei prelaboral d’AMPANS.