Patrimoni demana a Ferrocarrils que restauri l’antic traçat del cremallera a Castellbell, que li va traspassar a l’estiu

La direcció general de Patrimoni ha demanat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que es faci càrrec de la restauració de l’antic traçat del cremallera al seu pas per Castellbell i el Vilar, la titularitat del qual l’empresa ferroviària li va traspassar aquest estiu passat. D’aquesta manera, es donaria resposta a les queixes reiterades de l’Associació d’Amics de l’Església de la Bauma, que fa temps que denuncia l’estat precari del camí i el pont de l’antic cremallera, declarats bé d’interès local. Abans de fer-ne efectiu el traspàs, FGC ja disposava dels informes tècnics per a la seva restauració i ara la Generalitat li reclama que dugui a terme els treballs necessaris per arranjar la infraestructura.

L’Associació d’Amics de l’Església de la Bauma, que vetlla per mantenir i dignificar el traçat, fa temps que denuncia el mal estat dels terrenys on es troba el camí i el pont de l’antic cremallera al seu pas per Castellbell. Les finques per on passava el traçat eren de Ferrocarrils fins al juliol passat quan l’empresa va revertir-les per no destinar-se els terrenys al manteniment de l’ús ferroviari. No obstant això, la direcció general de Patrimoni, com a propietaris actuals, ha sol·licitat a Ferrocarrils que procedeixi a l’arranjament dels terrenys on es troben el camí i el pont duent a terme les actuacions necessàries per revertir el seu mal estat d’acord amb l’ Informe d'identificació i recomanacions de mitigació de riscos geològics i geotècnics i la Memòria Valorada per a la Instal·lació de baranes al pont de l'antic cremallera sobre la riera de Marà al barri de la Bauma, que es van emetre durant l’any 2020 per part de FGC.

D’aquesta manera, es donaria resposta a les reiterades reclamacions que l’Associació d’Amics de l’Església de la Bauma ha fet a Ferrocarrils des del maig del 2019. La darrera va ser l’estiu passat on demanava la instal·lació de baranes de protecció i la posterior obertura del pont, declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) l’any 2015 i que està tancat des de final del 2020 perquè suposa un risc per al pas de vianants. Davant la «passivitat» de FGC, l’entitat va presentar també una reclamació a l’Ajuntament de Castellbell acompanyada de més de 300 signatures on li demana la seva «implicació i cooperació» per trobar una solució per aquesta infraestructura del patrimoni local.

Després de presentar diverses denúncies i reclamacions a diferents departaments de la Generalitat de Catalunya perl'abandó de pont i l'antic camí del Cremallera de Montserrat i de mantenir una reunió amb el director de Serveis Territorials de Cultura de la Catalunya Central, Francesc Serra, l’entitat ha rebut resposta direcció general de Patrimoni de la Generalitat, on insta els antics propietaris del camí del Cremallera a arreglar la infraestructura i restablir així la seguretat. Ara, l’associació es manté a l’expectativa de si es duen a terme millores alhora que lamenta que l’Ajuntament de Castellbell «no hagi mogut fitxa al respecte».

La recuperació del camí que segueix el traçat que originàriament tenia el Cremallera de Montserrat, amb punt de partida a Castellbell i el Vilar, és una reivindicació històrica i l’Associació d’Amics de l’Església de la Bauma, que vetlla pel patrimoni local i treballa per dignificar-lo. Es tracta d’un recorregut d’uns dos quilòmetres que uneix el nord del Borràs, al capdamunt de la plaça dels Bastoners, amb la Bauma. L’Associació fa temps que reclama una actuació urgent perquè tan el pont com el camí són patrimoni cultural del poble i són molt freqüentats per veïns i visitants. A més, argumenten, està previst el camí que sigui un punt d’entrada a la futura via blava pel Riu Llobregat.