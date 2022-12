La DO Pla de Bages ha creat cinc rutes conjuntament amb tres bagencs amants del running per tal de combinar l'esport i el patrimoni vitivinícola del territori en una única experiència. Els recorreguts surten des de 5 cellers (Collbaix, Fargas-Fargas, Oller del Mas, Mond Obert, Celler Cooperatiu d'Artés) i van des dels 6 als 13 quilòmetres amb diferents nivells de dificultat i desnivell.

Fargas-Fargas

El punt de partida d’aquesta ruta és Cal Quico, un petit celler familiar amb un gran encant rústic amb Montserrat de teló de fons i envoltats de vinya. Sortint del celler Fargas-Fargas, el recorregut passa pels boscos de Salelles fins arribar a la Serra de Gallcanta (Castellfollit del Boix) i La Melera (Rajadell) amb una alçada entre 630 i 670 metres. Es tracta d’una ruta de nivell fàcil amb 12,6 km de distància i un desnivell total de 317 metres.

Oller del Mas

Des d’Oller del Mas es podrà fer una ruta per la falda de Montserrat. La història del celler, la vinya, les oliveres i la pedra seca seran presents durant tot el recorregut en el que també es passarà per rieres i gorgs. Així, la ruta passa per alguns punts emblemàtics com el Gorg de les Escaletes, El Pou de Glaç de l’Ogaba de l’Agneta, la Riera de Rajadell i de Cornet o el pou de glaç de la Riera de Guardiola. És l’única ruta moderada, amb 10,79 km i 216 metres de desnivell.

Collbaix-El Molí

Aquest itinerari comença i acaba al celler El Molí-Collbaix i puja fins al capdamunt del turó santjoanenc, a una alçada de 543 metres. Durant aquest recorregut els esportistes hi podran trobar, olis, vins, nous, pedra seca, i altres elements relacionats amb el món del vi com les tines que hi ha al mateix Collbaix tot passant per corriols entre vinyes. Es tracta d’una ruta de nivell fàcil, amb una distància de 5,79 km i 297 metres de desnivell.

Mond Obert

Una altra ruta que proposa Camins de vi és la del Celler Mond Obert, al Mas de Sant Iscle. En aquesta ruta es pot gaudir de les vistes al Pla de Bages, del recorregut de la Sèquia entre vinyes i també es poden veure cabanes de pedra seca. A més el recorregut també té altres punts interessants com el pas per un pont de fusta i la volta al Parc de l’Agulla. Aquesta ruta és de nivell fàcil, té una distància de 9,8 km i un desnivell de només 55 metres.

Artium

El punt de partida d’aquesta ruta és l’Espai Artium del Celler Cooperatiu d’Artés. En aquest recorregut els participants passaran pels Horts de La Font del Raval, Horts i Font de la Mireta sempre al costat de la Riera de Malrubí fins arribar al Cingle del Grifoller. De tornada passaran pel corriol de la Baga de la Vall fins arribar de nou al poble. La ruta també és de nivell fàcil, amb 6,72 km de distància i un desnivell de 117 metres.