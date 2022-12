Un total de 65 parades formen la 35a edició de la Fira de Santa Llúcia, que se celebra avui al passeig 1 d'octubre de Sallent. Per Roques Albes, l'entitat organitzadora, és fonamental que hi hagi una representació de la cultura popular del municipi i que es doni prioritat als sallentins per muntar una parada. Segons Laia Rodríguez, monitora de Roques Albes, en aquesta edició de la fira s'ha donat molta importància als infants «des de l'entitat tenim una parada amb tallers que han preparat els infants i tenim jocs gegants repartits per tot el recinte», explicava.

Artesania, Nadal i cultura popular a la Fira de Santa Llúcia de Sallent En general, els firaires celebren el canvi d'ubicació que va venir donada per les restriccions sanitàries i que va treure la fira de la plaça per dur-les al passeig 1 d'octubre, que és més ampli i permet esponjar les parades. «Per mi és molt millor, perquè com la gent ve a veure les actuacions ja passen també per la fira, i, a més, està tot més organitzat», deia aquest matí la Laura Mata, una sallentina que regenta una parada de bosses i accessoris tèxtils fets a mà. Una de les parades més nadalenques de la fira és la de Mercè Galitó, que ven decoracions fetes a mà. Destinarà tots els beneficis que tingui avui a comprar material per les dues associacions de gats de les quals forma part. Tot i que Galitó és manresana, pensa que és «molt encertat» que des de la fira es potenciï el comerç i artesans de Sallent. A part de les parades, un dels trets característics de la Fira de Santa Llúcia de Sallent, són les actuacions d'entitats locals. Aquest matí hi ha hagut mostres per part dels bastoners de Sallent, els Gegantons i l'Esbart Vila, com a actuació d'un municipi convidat hi ha hagut els dos castells humans que ha fet el grup de Castellers Pica-Polls d'Artés. A les 4 de la tarda es farà una activitat de tallers i jocs infantils a càrrec del CAE, a 2/4 de 6 arribarà el patge reial amb coca i xocolata per a tothom, a 2/4 de 7 es farà el ball tradicional de Bruixes i a les 8 del vespre hi haurà un concert a l'Ateneu Popular Rocaus.