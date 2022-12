El pessebre vivent del Món Sant Benet ha tornat amb força després de l’aturada de dos anys per les restriccions derivades de la pandèmia. Més d'un miler de persones han passat entre els murs mil·lenaris del monestir que acull el pessebre, ho han fet separats en tres sessions per dia a les 6, 7 i 8 del vespre de dissabte i diumenge.

Es tracta d’un pessebre immersiu en què la gent entra de forma literal a les escenes tradicionals de qualsevol pessebre com el naixement, l’anunciació o els Reis d’Orient. A més a més, en la proposta del Món Sant Benet es representen escenes de l’època medieval que atrapen tots els sentits de l’espectador, una de les més curioses és una escena d’un sopar familiar on les olors especiades fan que els visitants es transportin directament al passat.

En l’edició d’enguany s’ha ampliat el recorregut, que es fa en un grup d’unes 200 persones i es triga prop de tres quarts d’hora en completar. També s’han obert espais inèdits que no van formar part de les dues edicions anteriors. Al final del trajecte, membres de l’organització reben el grup amb brou de Nadal, xocolata calenta i coca que tots els assistents reben de bon grat, sobretot els més menuts.

En suma, més d’un centenar d’actors de totes les edats, majoritàriament locals, participen en la proposta, així com ho fan animals de granja com gallines, ànecs i conills, però també més imponents, com un cavall que és portat per un actor que representa un cavaller de l’època medieval. Una de les grans particularitats i atractius del pessebre vivent del Món Sant Benet és que combina els elements medievals que s’usen a les escenes com el vestuari o els elements d'ambientació amb efectes visuals d’última generació com videoprojeccions de gran format que casen a la perfecció amb l’escena que representen els actors.

El públic del pessebre ha estat de moment, majoritàriament familiar. Cristina Romero, que ha vingut amb els seus dos fills de 7 i 10 anys va qualificar l’espectacle de «meravellós i original», creu que és una molt bona activitat per fer en família perquè «els nens gaudeixen molt i és una manera de sortir del que fem sempre». Joan López hi va anar a la primera edició i ja tenia ganes que es tornés a celebrar, «aquest any m’ha semblat més treballat que l’altra vegada que vaig venir», va subratllar López, que va anar al pessebre vivent amb la seva dona i la seva filla de quatre anys, que estava entusiasmada observant els animals.

Encara queden dos dies de funcions, que seran el 26 de desembre i l’1 de gener, amb tres sessions diàries a les 6, 7 i 8 del vespre. Les entrades valen 12 euros pels adults i 6 pels infants, dels 8 als 12 anys i es poden comprar a través de la pàgina web del Món Sant Benet o bé adquirir a la taquilla en arribar al monestir.