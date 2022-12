«Volem que la gent que va a córrer al voltant dels cellers hi pugui anar a fer un tast o una copa»

El Ferran Gall, la Mireia Tulleuda i el Toni Bravo són tres bagencs amants del running que han vist en el patrimoni del vi del Bages una oportunitat per crear rutes de running amb el paisatge vitivinícola com a protagonista. Després de córrer per bona part del territori han volgut posar en valor el món del vi tot combinant-lo amb la seva principal afició, que és el running.

Com va néixer la idea de crear aquestes rutes?

Va néixer arran de la pandèmia, quan només podíem anar a fer esport al voltant del nostre poble. Ens vam adonar que aquí teníem un patrimoni molt ric pel que fa al vi i vam parlar amb la gent de la DO Pla de Bages per intentar crear unes rutes que unissin l’esport, el territori i el patrimoni de la vinya. Així finalment hem creat un seguit de rutes molt fàcils per a gent que la vulgui fer caminant o corrent que podrà practicar esport i alhora conèixer algun element patrimonial que està una mica amagat entre els nostres camins.

Com combina l’esport i el vi?

Son dues passions. Bé, de fet en són tres que compartim. Una és l’esport, l’altra és el territori i l’altra és el vi. Així unifiquem aquestes tres passions amb la creació d’aquestes rutes que les combinen perfectament. Al final volem que tota aquesta gent que va a córrer al voltant d’aquests cellers els coneguin i hi puguin anar a fer un tast de vins o una copa després de córrer.

Són rutes que ja s’utilitzaven o ara es vol donar-les a conèixer?

Doncs hi ha una mica de tot. Per exemple en la ruta del Collbaix hi ha una tina a dalt de tot del turó que la gent deu pensar que és un tou de pedres però això està allà perquè fa molts anys hi havia vinyes a dalt del Collbaix. Potser hi ha gent que ha pujat 100 vegades i no ho ha vist o no ho coneix. Aquestes rutes tenen punts on podràs parar i veure què és això que veus en un punt concret.

Parleu del territori com una passió. És un dels trets diferencials d’aquestes rutes?

Sí. Des de molts punts d’aquestes rutes pots veure Montserrat caminant entre vinyes, veient tines, pous de glaç, etc. Nosaltres sempre veiem el paisatge i no li donem tanta importància però realment quan ve gent de fora i fa una volta, es queden impressionats. Nosaltres mateixos hi ha punts on hem de parar i gaudir del paisatge perquè és brutal.

Aquesta iniciativa és una oportunitat per ajuntar dos sectors que cada cop tenen més adeptes al Bages?

Més que tenir més adeptes, pensem que ara la gent busca experiències. En aquest sentit poder venir a córrer o caminar en aquestes rutes marcades, podent parar-se a punts clau i acabar fent una copeta a un dels cellers del territori doncs és una experiència diferent.

De moment són cinc rutes. Es podrien ampliar?

Ens agradaria que sí. Ara hem començat amb aquestes cinc rutes com si fos una prova pilot, però voldríem extrapolar-ho a la resta de cellers perquè hi ha molt territori i patrimoni per conèixer i descobrir.

Són complicades les rutes?

No, són rutes fàcils per fer caminant o corrent. Amb bicicleta potser no és tan recomanable.