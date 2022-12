Així és La Dooble, la nova loteria exclusiva de Catalunya que s’afegeix a les rifes nadalenques

«Som una entitat molt d’aquí i hem volgut apostar per una loteria feta a Catalunya». Aquesta és la filosofia amb què l’Associació del Ball Popular de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet s’endinsa per primera vegada com a col·lectiu, en el joc de la loteria, i ho farà amb la Dooble, una nova proposta que es llança des de Loteries de Catalunya en el marc de les festes nadalenques i que se sortejarà aquest dimarts. A part del Ball de Gitanes, a Sant Vicenç també han optat per la Dooble l’Esbart Dansaire i la colla dels geganters, a banda de més de 800 entitats i associacions d’arreu del país, segons ha explicat Pere Anton Llovet, president de l’Associació del Ball de Gitanes de Sant Vicenç, i també membre de Loteries de Catalunya.

Es tracta d’un joc pensat especialment per a les entitats perquè la rifa, que es farà aquest mateix dimarts, inclou uns premis específics que se sortejaran entre totes les entitats i associacions participants. A més, cada butlleta consta de dos números, un d’aleatori i únic de 7 xifres amb què qui jugui pot guanyar fins a 1 milió d’euros, i un altre de 5 xifres corresponent a cada una de les entitats, i en aquest cas, les quantitats premiades dependran del total de participacions que s’hagin venut entre totes les entitats, i això no se sabrà fins aquest dimarts mateix.

Premis individuals · Primer premi. Dotat amb 1.000.000€, és per a un sol guanyador. · Segon premi. Tindrà 5 guanyadors i està dotat amb 100.000€. · Tercer premi. Tindrà 10 guanyadors que percebran 10.000€. · Quart premi. Dotat amb 1.000€, el podran rebre 100 guanyadors. · Cinquè premi. Beneficiarà 1.000 persones amb 100€. Premis col·lectius . Un club o entitat pot reservar un número col·lectiu exclusiu per a les seves participacions. . Tots els números col·lectius venuts participen en un sorteig on els guanyadors es repartiran un pot (els premis seran més grans com més gent jugui al joc). . El reintegrament també va lligat al número col·lectiu.

És el primer cop que el Ball de Gitanes ven loteria, «i aquesta ens encaixava més que la Grossa de Cap d’Any, que té pocs números i et limita molt a l’hora de poder fer participacions», sosté Llovet. «I ens ha anat força bé», afegeix, tenint en compte que l’entitat ha venut uns 14 talonaris de 25 butlletes cadascun del número 10.264. Cada una costava 5 euros (amb 1 de donatiu per a l’entitat), de manera que «ja n’hem obtingut cap a mig miler, que és cap a un 30% del nostre pressupost» i amb opcions que aquest dimarts toqui algun premi.

El Ball de Gitanes se celebra cada any pels voltants de la Segona Pasqua, i enguany l’assiociació s’ha animat a vendre loteria «perquè tot s’ha encarit i ens hem decidit», sosté Llovet. Tant ell com el tresorer de l’entitat, Jordi Largo, sostenen que la novetat del sorteig més aviat hi ha anat en contra «perquè és el primer any, molta gent desconeix com funciona perquè és una mica complicat», i hi ha molta tendència a jugar a la Grossa de Nadal. Però s’han complert les expectatives «i esperem que l’any que ve aquesta rifa ja sigui més llaminera, s’allargui durant més temps i en puguem vendre encara més». De fet, i malgrat les dificultats econòmiques que implica l’actual inflació, «la gent sap que aquests dies les entitats fan loteria per reforçar el seu pressupost per fer activitats per al poble i no els importa tant jugar-hi com en altres sortejos», conclou Llovet.