Sant Vicenç de Castellet ha viscut aquest diumenge una jornada cent per cent nadalenca amb una fira que ha imbuït els visitants d’aquestes festes que ja son a les portes, i que ha culminat amb una de les tradicions fortament arrelades a la població, la Festa del Cagatió, amb més de trenta anys d’història.

Des de bon matí, desenes de parades es van distribuir pels carrers més cèntrics, en un certamen que va combinar les demostracions d’oficis vinculats al paisatge del pessebre, com ara filadores, ferrers, fusters, ceramistes o forners, amb d’altres de productes artesans i de comerç local.

En paral·lel, al llarg de la jornada hi va haver animacions al carrer, tallers infantils de Nadal i jocs gegants.

Mentre la fira encara continuava oberta i amb una presència molt notable de visitants, va arrencar la Festa del Cagatió amb l’arribada de la cercavila encapçalada per la Colla de Geganters a la plaça de l’Ajuntament, escenari de la celebració. Tot seguit, es va donar l’entrada als tioners, portadors del protagonista central de la festa, el tió. A partir d’aquell moment, es van succeir les activitats i actuacions per escalfar el tronc nadalenc, amb el tradicional pessebre vivent de l’Associació Musical Castellet, les ballades de l’Esbart Dansaire Santvicentí i l’assaig conjunt de la cançó del Cagatió, interpretat pels grallers de la Colla de Geganters i entonat per tota la plaça. Com és tradició, van ser els gegantons Nen i Nena els encarregats de posar a prova el tió i constatar que ja estava a punt, per tot seguit traslladar-lo a l’escenari per on durant una hora van anar desfilant mig miler d’infants per endur-se els dolços amb que els va obsequiar el tronc nadalenc.

La segona part de la festa, mentre es duia a terme la descarregada de llaminadures, va tenir com a protagonista l’animació del grup Els Escarabats. Per combatre el fred, el decurs de la celebració es va servir brou nadalenc cuinat al llarg de la jornada a la mateixa plaça per l’entitat gastronòmica Ceps i Manduca.