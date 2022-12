Cinc entitats de la Catalunya central reben premi directe de la nova loteria La Dooble

Cinc entitats de la Catalunya Central han estat agraciades amb un premi directe de la nova loteria catalana La Dooble, de la qual se n’ha fet el primer sorteig aquest dimarts al migdia. És un premi que no va lligat als números que havien posat a la venda (per tant, els compradors en aquest cas no se’n beneficien) sinó que el rep directament l’associació, dins d’un sorteig intern que Loteries de Catalunya ha fet entre totes les entitats i institucions que n’han fet talonaris. La més afortunada ha estat l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Institut Moianès de Moià, que ha estat agraciada amb un dels tres premis dotats amb 20.000 euros. I entre les entitats participants que han rebut un dels nou premis específics retribuïts amb 10.000 euros cadascun n’hi ha quatre de l’àrea d’influència de Regió7. En concret, es tracta del Club de Bitlles Catalanes de Sant Feliu Sasserra, l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola Alta Segarra de Calaf, el Club Volei Gironella i l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola Flor de Neu de Berga.

Sílvia Crusafon és la persona de l’AFA de la Flor de Neu que es fa càrrec de la gestió de la loteria de l’entitat i ha explicat que fa cinc anys que es van decidir a vendre números, i que en aquests quatre anys precedents van optar per la Grossa de Cap d’Any «perquè el que sí que volíem és que fos una loteria catalana». Enguany, s’han passat a la nova proposta de La Dooble tant pel fet que permetia fer millor el tema de les participacions, com perquè «donava moltes facilitats de gestió a les entitats participants, tant en el cobrament com en els retorns».

Aquest migdia Crusafon ha estat pendent del twitter del sorteig i s’ha assabentat que era l’AFA era una de les agraciades amb un dels premis directes de 10.000 euros a les entitats participants, «i de seguida he trucat molt nerviosa a la directora per dir-li, però no en tenia la certesa». Pocs després, però, segons ha detallat, ha rebut dues trucades que li ho comunicaven i confirmaven, una directament de Loteries de Catalunya, i l’altra de l’administradora del quiosc La Patumaire de Berga, que és el punt de venda que els havia gestionat el talonari.

Sílvia Crusafon ha posat de manifest l’alegria de l’entitat per aquest import, «perquè si en els sortejos d’altres anys ja estàvem supercontents si arribàvem a un benefici de mil euros, imagina’t ara». Amb alegria expressava que «ara el maldecap serà posar-nos d’acord a quin ús ho destinem, però benvingut maldecap. No sé a què ho destinarem, però està clar que revertirà directament a l’escola, en infraestructura o material, i tant mestres com famílies estem molt contents».

Pel que fa als premis individuals, la dotació màxima d'1 milió d'euros ha estat per al número 2769070. I els segons premis (5 en total) son per als números següents: 0131506, 2280483, 2281785, 2488041 i el 2528019. Aquests premis son els que se sortejaven amb el número de 7 xifres de les butlletes.

D'altra banda, per als números col·lectius (de 5 xifres) s'han premiat les terminacions acabades en 67, 33 i 14. Cada butlleta que coincideix amb una d'aquestes terminacions està retribuïda amb 25 euros. Finalment, hi ha un premi de 4 euros per al reintegrament amb el número 6.