Súria ha dut a terme una renovació parcial del Consell Municipal dels Infants, acte que alhora ha servit per exposar les previsions de treball per a aquest curs 2022-23. Es preveu ampliar l’activitat i la visibilitat del Consell, a més de mantenir l’experiència de les bústies de suggeriments a les escoles per recollir les idees de l’alumnat sobre la millora de la vila.

L’acte de renovació parcial va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila, amb la presència de l’alcalde Albert Coberó, de la regidora de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat, Olga Tena, dels membres del Consell, professorat dels centres escolars i altres representants de la corporació municipal. El Consell Municipal dels Infants és un organisme consultiu que vol recollir la veu dels infants, animar-los a participar en la millora de la vila i fomentar els valors de la cooperació, el compromís i el respecte. Està format per alumnes de 5è i 6è d’educació primària de les Escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac, escollits democràticament per companys i companyes. L’alcalde Albert Coberó va donar les gràcies als membres sortints per «la feina feta i les aportacions que heu fet». També va encoratjar els nous membres del Consell a mantenir aquesta línia, realitzant noves aportacions per a la millora de Súria. La regidora de Benestar Social també va donar la benvinguda als nous membres i va agrair el treball dels sortints, desitjant que el seu pas pel Consell hagi estat «una bona experiència» i assegurant que «hem tingut molt en compte les vostres aportacions». Per la seva banda, la coordinadora del Consell Municipal del Infants, Xesca Galera, va explicar que durant el curs passat es va intentar que els actes d’aquest organisme fossin «més visibles», un objectiu que es mantindrà per al curs actual. En aquest sentit, el Consell va participar activament en l’acte central del Dia Internacional de la Dona i recentment ha tornat a ser jurat del concurs ‘Il·luminem el Nadal!’. També hi haurà noves col·laboracions amb el Consell Municipal de la Gent Gran. Durant l’acte de renovació parcial, també es van lliurar records als membres sortints i samarretes identificatives del Consell als nens i nenes que s’hi han incorporat. Després de l’acte de renovació parcial, la composició del Consell per a aquest curs 2022-23 és la següent: Maissa Bouchankouk Hanifi (Escola Salipota) Nil Cardona Espluga (Escola Fedac) Ivet Codina Perarnau (Escola Francesc Macià) Aina Espejo Peña (Escola Francesc Macià) David Espejo Peña (Escola Francesc Macià) Nerina Gallardo Ortiz (Escola Salipota) Gerard López Soler (Escola Francesc Macià) David Méndez Romero (Escola Fedac) Àlex Puerta López (Escola Salipota) Martina Reguant Delgado (Escola Fedac) Pol Serra Cifuentes (Escola Fedac) Ot Zomeño Azorin (Escola Salipota)