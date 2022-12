Canet de Fals converteix en una escultura l’alzina centenària que va caure durant una tempesta

Una forta tempesta va tombar, el setembre de l’any passat, l’alzina centenària situada a la plaça de la Vila de Canet de Fals, al municipi de Fonollosa. Atès el valor sentimental de l’arbre, l’Ajuntament va decidir conservar una part del tronc i fer una consulta ciutadana per poder escollir quina era la millor solució per reconvertir-lo en un element commemoratiu i per al record. Aquests dies ha finalitzat l’actuació que ha transformat el tronc en una escultura que permetrà al municipi continuar gaudint de la preuada alzina, però convertida ara en una obra d’art.

L’escultor Txordi Ricard, amant de la natura i l’escultura i especialitzat a treballar la fusta, la pedra i el metall, ha estat l’encarregat de reconvertir el tronc de l’alzina centenària de Canet de Fals en una al·legoria a la natura i a la preservació del medi ambient. L’artista ha treballat l’obra in situ, ja que, amb la intenció de fer-ne un monument, el tronc de grans dimensions de l’arbre que havia caigut es va deixar a la mateixa plaça. Segons l’Ajuntament de Fonollosa, «l’escultura ens permetrà continuar gaudint d’una alzina molt preuada per totes les veïnes i veïns» i amb el nou element «els adults fruirem admirant la bellesa de les imatges tallades i els infants utilitzant-la com a un element més del parc infantil».

La pèrdua de l’arbre centenari va ser molt sentida pels veïns i veïnes i, per aquest motiu, l’Ajuntament va decidir obrir un procés de participació ciutadana perquè fos el mateix veïnat qui decidís l’actuació que es podia dur a terme per mantenir-la en el record. El resultat va ser reconvertir les restes de l’arbre caigut en una escultura, que s’ha acabat d’enllestir aquest mes de desembre. L’obra porta per títol ConsciènciA i vol transmetre «l’amor per la natura, la preservació del medi i el paper que els més petits tindran en la seva perpetuació».

L’obra, que reprodueix diferents elements naturals esculpits a la fusta de l’arbre centenari, es complementa amb una nova alzina que s’ha plantat per omplir el buit que va deixar l’anterior i que entre tots els veïns i veïnes faran créixer de nou. El consistori ha previst que, de cara al primer trimestre de l’any vinent, es pugui fer una jornada lúdica d'inauguració del monument i s’aprofitarà per instal·lar algun element més de joc al parc de la plaça de la Vila de Canet de Fals.

Els efectes d’un temporal

L’alzina centenària es va tombar el 18 de setembre del 2021 a causa de la intensa pluja que va caure i que va afectar bona part de Catalunya, sobretot les comarques centrals. L’arbre va quedar tombat a la plaça i a causa de la seva caiguda es van malmetre alguns elements de l’entorn com un gronxador gegant, que posteriorment es va restaurar i col·locar de nou.