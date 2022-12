El bisbat s’avé a mantenir el lloguer del Centre Cultural de Fonollosa si es garanteix «la bona convivència»

El Bisbat de Vic obre la porta a mantenir vigent el contracte de lloguer que té signat amb l’Ajuntament i l’Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa (ACR) per utilitzar el Centre Cultural si hi ha un compromís de «bona convivència» i de «responsabilitat en usos i horaris» per part dels arrendataris. D’aquesta manera respon al malestar que va causar fa uns dies al poble la comunicació per burofax que va fer el bisbat informant de la rescissió, a final d’any, del contracte de lloguer del local, on es fan activitats socials i lúdiques des de fa més de 50 anys, al·legant que el seu ús ocasiona «molèsties a tercers».

Tal com va explicar aquest diari, en la comunicació enviada el 2 de novembre als afectats, el bisbat justificava la seva decisió «pels reiterats incompliments dels nivells de soroll per sobre dels límits admissibles i els reiterats incompliments d’horaris del local arrendat que generen greus molèsties i inconvenients al veí de l’immoble, sens perjudici de no fomentar la bona convivència». El local és als baixos de l’antiga rectoria, en la qual des de fa uns mesos viu un inquilí com a llogater.

L’Ajuntament va donar a conèixer públicament aquesta problemàtica amb la diòcesi fa una setmana, i des de llavors «continuem sense cap comunicació amb el bisbat», assegurava fa unes hores l’alcalde, Eloi Hernàndez. Com ja va manifestar en el seu dia, sosté que aquesta decisió és «unilateral» perquè no s’ha respectat la clàusula que consta en el contracte de lloguer segons la qual se’ls hauria d’haver avisat de la rescissió amb mig any d’antelació, «i això vol dir abans del 30 de juny, i no el 2 de novembre». Tampoc no comparteix les raons que motiven el bisbat, considerant que «s’inventa causes no objectives perquè no hi ha hagut reiteració de cap queixa ni hi ha cap conflicte permanent», assegura Hernàndez. Davant d’aquesta tesitura, insisteix que ni l’Ajuntament ni les entitats que fan ús del Centre Cultural no el deixaran perquè entenen que el contracte «va quedar automàticament prorrogat l’1 de juliol», de manera que «segueix vigent» com a mínim fins a final del 2023.

Per la seva banda, el bisbat no es pronuncia sobre la qüestió dels terminis en l’enviament del burofax, però a través d’un comunicat emès per la mateixa diòcesi, insisteix que el motiu de la rescissió són «les molèsties causades a tercers, sobretot pel que fa a usos, horaris i sorolls», que l’alcalde nega. En qualsevol cas, la causa «no és pel transcurs del termini pactat ni per manca de voluntat de continuar la relació contractual», i per això deixa una porta oberta a mantenir-la. En aquest sentit, i «sense entrar en qüestions de llicències, aforaments i autoritzacions de competència municipal», el bisbat diu que «si l’alcalde i l’Ajuntament» garanteixen que en el local «es compleix tota la normativa d’aplicació, així com les normes de bona convivència en totes i cadascuna de les activitats que es desenvolupen, i assumeixen la responsabilitat pel que fa a usos i horaris», ni la parròquia de Santa Creu de Fonollosa ni el mateix bisbat, no tindran inconvenient «en mantenir vigent el contracte signat fins a la seva extinció».

Hernàndez assegura que aquesta situació ha portat mala maror al poble, tenint en compte que el Centre Cultural és l’únic espai actualment apte per a l’activitat social i lúdica que vulguin organitzar l’Ajuntament o entitats. En aquest sentit, diu que el bisbat ha estat «poc sensible i irrespectuós» amb els veïns.