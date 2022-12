L'Ajuntament de Cardona ha aconseguit, a través de les subvencions dels fons europeus Next Generation, més de mig milió d'euros per sufragar instal·lacions de generació d'energia per a diversos equipaments del municipi. En concret, disposarà per una banda d'un total de 346.765 euros per a la instal·lació de dues calderes de biomassa al pavelló municipal i la zona esportiva i per a l’escola pública Joan de Palà. Per altra banda, podrà tirar endavant tres instal·lacions de plaques solars, per un valor de 180.036 euros, que generaran energia i consum per abastar sis equipaments municipals: l’escola Patrocini, el teatre Els Catòlics, l’edifici de l'ajuntament, la biblioteca, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal i el camp de futbol.

El paquet de subvencions també inclou la renovació i el canvi de l’enllumenat en aquesta última instal·lació, que suma 25.000 euros més. En total, 551.000 euros en projectes que beneficiaran la població, a través dels equipaments municipals esmentats, amb fonts d’energia renovables, menys contaminants i que disminueixen la dependència dels combustibles fòssils i que reduiran la despesa econòmica i d’energia dels principals equipaments municipals. L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha celebrat aquest paquet d'ajuts i ha destacat que “va en la línia dels eixos del govern municipal” i “demostra l’esforç del govern a buscar ajudes que inverteixin en l’eficiència energètica i redueixi els costos econòmics de l’Ajuntament”. “Treballem per un poble energèticament més sostenible i per reduir, així, la despesa de tots i totes les cardonines”, ha subratllat el batlle cardoní.