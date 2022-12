Els cinc cops de volant per portar trànsit a l’autopista Terrassa-Manresa

El 2023 portarà una nova variant en els descomptes que s’apliquen a l’autopista Terrassa-Manresa. Una via en què aquestes bonificacions no han parat de tenir canvis al llarg del temps, a la recerca d’un poder de captació que, com posa de manifest aquesta mateixa variabilitat, no ha acabat de reeixir.

Divendres passat, en una visita al Bages, el nou conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernández, anunciava dues modificacions rellevants amb incidència en el peatge de Sant Vicenç/Castellbell, tal i com va informar Regió7. D’una banda, que els conductors que vulguin utilitzar l’autopista C-16 com a ronda gratuïta de Manresa ja no hauran de necessitar teletac ni cap tipus de dispositiu mòbil perquè se’ls apliqui aquesta opció. En tindran prou amb haver-se registrat abans en una web on hauran de fer constar les matrícules dels seus vehicles. L’altra novetat és que els descomptes que s’apliquen en aquesta mateixa barrera amb els moviments cap a Terrassa i a l’inrevés en hores punta s’incrementen. En tots dos casos els descomptes s’apliquen de dilluns a divendres no festius. La primera de les mesures ja serà efectiva a partir del proper 2 de gener, la segona al llarg del primer trimestre. Com es deia, un passet més en un llarg camí d’afegitons que han fet d’aquesta autopista una via amb descomptes en constant mutació

23 anys dels primers descomptes

La història dels descomptes a l'autopista Terrassa-Manresa arrenca deu anys després de la seva posada en servei (el 1989). Va ser el 1999 quan la Generalitat va decidir aplicar una primera rebaixa en una via que fins a aquell moment estava tenint molt poca captació (per sota dels 10.000 vehicles de mitjana diària al pas per la barrera). En aquell moment, s'implanten uns descomptes, que segueixen sent vigents, que suposen una reducció del 45% del preu total. Això sí, aquelles bonificacions són només efectives de dilluns a divendres laborables, conscient com ha estat sempre la concessionària (Autema) que el poder de captació el tenia sobretot els caps de setmana.

De fet, aquests descomptes sí que van tenir una incidència directa, ja que a partir d'aquell moment es registra un creixement constant i notable que fa que vuit anys després, el volum de trànsit d'aquesta via ràpida assoleixi el seu sostre duplicant les xifres de final de la dècada anterior (20.848 vehicles de mitjana diària al peatge, el 2007).

Un model que no va ser

A partir d'aquell moment, però, amb plena incidència de la crisi econòmica, aquesta dada no va fer res més que mostrar descensos continuats, fins als poc més de 13.000 vehicles diaris del 2013, que situaven l'autopista en xifres de 12 anys enrere. Va ser en aquesta fase de profunda davallada que el departament de Territori de la Generalitat va començar a parlar d'uns nous models de descomptes per a la C-16, que s'afegissin als que ja funcionaven des de feia gairebé 15 anys.

Del punt d'origen d'aquell plantejament s'ha fet popular l'episodi que va protagonitzar l'exconseller Santi Vila. El juny del 2013, Vila, llavors titular del departament de Territori i Sostenibilitat, va sobrevolar el Bages anant cap a la Vall d'Aran, que havia quedat greument afectada per un aiguat. En aquell fugaç pas aeri, va tenir una panoràmica que ell mateix va confessar, un any més tard, que li havia ofert una visió meridiana de la situació de les comunicacions al sud del Bages. Des de les altures va descobrir una carretera d'estretors i altament densificada (la C-55), i en paral·lel, a ben poca distància, una traça molt més ampla -dos carrils per banda- i directa (l'autopista Terrassa-Manresa) molt menys transitada. Pocs mesos després (el 14 de setembre del 2013), el mateix Santi Vila anunciava la futura implantació d'uns nous descomptes, que es presentaven com a pioners, que serien variables al llarg del dia, en funció dels fluxos de trànsit que es registressin en cada moment (més barata quan n'hi hagués menys). A la pràctica, però, aquest model no es va arribar a aplicar.

Canvi rere canvi

El que es va implantar el 2016 va ser una versió més estàtica. L'1 de gener d'aquell any es posaven en marxa unes noves bonificacions que s’anirien ampliant en els anys posteriors perquè no van aconseguir el resultat esperat. Aquells descomptes permetien que entrant a l'autopista des de la barrera de Sant Vicenç/Castellbell cap al nord (i a l'inrevés) el peatge fos gratuït. Però finalment es va fer efectiu només en unes franges horàries concretes, de dilluns a divendres no festius. En concret, de 7 a 2/4 d'11 del matí i de 5 a 9 de la tarda, que es consideren hores punta. Quan es van posar en marxa el 2016, però, tenien a més de l’horari, una limitació física afegida. Només eren vàlides per als recorreguts que anaven entre el peatge abans esmentat i l'enllaç número 54 (el que hi ha entre Sant Fruitós i Navarcles), i a l'inrevés.

Tot just mig any després (el 7 de juliol) el de departament de Territori, llavors amb el conseller Josep Rull, admetia la poca incidència d'aquest format i anunciava l'ampliació d'aquest model de bonificació cap a tots els recorreguts més enllà d'aquest enllaç 54. Canvi que va entrar en vigor l'1 de gener del 2017.

Completats tres anys sencers amb aquest nou format, el mateix departament, ara amb un altre conseller al capdavant (Damià Calvet), reconeixia implícitament que no s'ha aconseguit la captació de vehicles cap a l'autopista que es pretenia (per restar-ne de la saturada C-55) i que els dubtes que generava en l'usuari la limitació horària podia haver-ne estat el motiu principal.

Davant d'aquesta valoració, el maig del 2020 s'anunciava el nou canvi en aquest peatge, que es va fer efectiu l’1 de setembre d’aquell any, quan la gratuïtat des del peatge de Sant Vicenç/Castellbell cap al nord i a l'inrevés es va estendre a les 24 hores del dia, de dilluns a divendres laborables.

I entremig, els decomptes que s'apliquen des del 1999 també van experimentar un canvi el setembre del 2019, quan es va fer obligatori l'ús de Teletac o Satelise (que fins llavors no calia) perquè se li apliqui a l'usuari i no hagi de pagar la caríssima tarifa íntegra.

Ara ha arribat l’anunci de les noves variacions, que entraran en vigor el 2023. Mutacions que segueixen buscant capacitat d’atracció cap a l’autopista i, per derivació, la descàrrega d’una C-55 que fa anys que espera el desdoblament.