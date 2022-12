Sallent remodela i habilita el pati interior de la singular Casa Torres Amat

L'Ajuntament de Sallent està completant la reforma del pati interior de la Casa Torres Amat. Una intervenció que és previst que s’acabi en els propers dies i que suposarà guanyar un nou espai en la rehabilitació progressiva d’aquest emblemàtic edifici, que ja va fer un gran pas endavant amb l’obertura, el maig passat, d’una àrea museïtzada dedicada al passat tèxtil.

Es tracta d’un espai situat just al centre d’aquest edifici i que comunica el centre explicatiu i museïtzat estrenat fa mig any amb la part noble de la casa. Fins ara, aquest espai no es podia utilitzar a causa dels problemes estructurals i de salubritat que patia, però amb aquesta intervenció es convertirà en un lloc de pas i de nexe entre ambdós espais, per la qual cosa es podrà recórrer a peu quan es facin les visites turístiques.

Segons ha detallat el consistori, el principal problema del pati era el terrat de la planta noble, ja que havia cedit una part de la volta i les estructures de suport estaven en mal estat de conservació. A més, no desaiguava correctament i això provocava que entrés l’aigua i la humitat a l’interior de la planta noble, principalment a la zona de l’antiga biblioteca, la qual cosa feia perillar que malmetés aquestes dependències. La planta baixa estava sense pavimentar i també mostrava problemes d’humitats.

La intervenció que s’hi està enllestint inclou reforçar estructuralment el terrat existent, refer les pendents i pavimentar de nou el terrat per millorar el drenatge de les aigües pluvials, pavimentar la planta baixa, eliminar les instal·lacions de les parets que estaven obsoletes i deixaven una imatge de deixadesa de l’espai, sanejar els paraments de pedra existents i modificar l’últim tram d’escala existent que va des del Cercle Artístic al pati. Aquesta actuació compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat.

Aquest és un nou pas en la rehabilitació i posada en valor del singular immoble, que es va començar a fer visible el maig passat quan se’n va obrir l’antic espai fabril com a àrea museïtzada, projecte que vol explicar la importància del tèxtil al municipi, i el seu lligam històric amb el riu i amb una orografia plena de salts d’aigua que han estat clau per al funcionament de les fàbriques. La intervenció es va dur a terme amb fons europeus Feder.

El fil conductor del centre d’interpretació és l’evolució industrial al municipi, i la primera fase que es va obrir al maig s’expliquen els inicis amb la posada en marxa al poble del primer teler mecànic de tot l’Estat espanyol, la qual cosa marca l’arribada de la revolució industrial a Catalunya. L’artífex va ser Anton Torres Amat, que en aquesta història comparteix protagonisme amb el germà, el bisbe Fèlix.

Tot plegat s’explica a través d’un muntatge escenogràfic on es projecten diversos episodis del viatge que va fer Anton Torres fins a Londres per portar aquest teler fins a Sallent.

El projecte inclou elements i espais singulars de l’antic recinte fabril i de la casa, des de la zona de la turbina al soterrani, fins als cellers, la pròpia fàbrica, o la planta noble, en aquest cas per explicar aspectes de la vida dels Torres Amat. L’objectiu, a grans trets, és divulgar la importància del tèxtil al municipi en diverses etapes i generacions, des de la pagesia del segle XVII, fins a la prosperitat del segle XIX i la crisi del XX.