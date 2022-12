Territori i Autema activen el registre de matrícules per a la gratuïtat de l’autopista com a ronda

El departament de Territori de la Generalitat ja ha activat el portal que permet formalitzar el registre de la matrícula dels seus vehicles a tots aquells usuaris que vulguin fer ús de l’autopista Terrassa-Manresa com a ronda gratuïta de Manresa sense necessitat d’haver de portar un teletac o algun altre dispositiu mòbil de pagament. Un sistema (el de lectura de matrícules prèviament registrades) que tal i com va informar Regió7 serà efectiu a partir del proper dilluns, 2 de gener, primer dia laborable del 2023.

Per poder fer aquest registre, la conselleria facilita l’adreça https://territori.gencat.cat/registreC16. Quan es clica aquest link porta cap a una pàgina web del departament on s’informa del nou sistema i sobre l’increment dels descomptes que s’aplicaran l’any vinent, i mostra de forma visible a la part dreta una finestreta amb el títol «Registra-t’hi», que cal clicar.

De fet, l’operació acaba redireccionant l’usuari cap a la web de la concessionària de l’autopista, Autema, que és on realment es fa el registre. I en aquest punt cal una puntualització important. Primer cal donar-se d’alta de l’àrea de clients d’Autema (ho permet la pròpia finestreta que s’obre), amb el procediment usual de facilitar una adreça de correu electrònic i establir una contrasenya.

Un cop donat d’alta (o amb el compte d’usuari si ja s’havia fet anteriorment), s’accedeix a una pàgina on, a la part superior, a prop del logotip d’Autema, hi ha una pestanya on es llegeix «Matrícules, ronda Manresa New». Si es prem s’obre una nova pàgina on apareix visible de color taronja un símbol + i la llegenda «Nou vehicle».

Clicant-hi, es dona pas a una fitxa final amb quatre camps per omplir: la matrícula, la marca, el model i el color del vehicle. Quan s’ha completat només cal prémer la pestanya «guardar».

L’usuari rep al cap de poc una correu electrònic de confirmació a l’adreça que ha facilitat com a usuari i ja queda registrat. En paral·lel, continuarà vigent el sistema actual de pagament dinàmic amb ViaT (teletac) o l’aplicació Satellise.

Tal i com va informar Regió7, el conseller Territori, Juli Fernández, va anunciar divendres passat dues novetats destacades pel que fa a l’autopista Terrassa-Manresa al Bages. D’una banda, aquesta que es feia referència que els conductors que vulguin utilitzar l’autopista C-16 com a ronda gratuïta de Manresa ja no hauran de necessitar teletac ni cap tipus de dispositiu mòbil perquè se’ls apliqui aquesta opció. En tindran prou amb fer el registre abans esmentat, i a partir del 2 de gener hi haurà dispositius lectors que alçaran automàticament la barrera sense cobrament si s’ha fet aquest pas previ (que només caldrà fer un cop). És una opció oberta a tothom, sense cap requisit o limitació de veïnatge ni de cap altre tipus. Recordem que aquesta gratuïtat s’aplica a tots aquells vehicles que circulen per aquesta autopista entrant al peatge de Sant Vicenç/Castellbell cap al nord i a l'inrevés. Les 24 hores del dia, de dilluns a divendres laborables. Fins ara, perquè a l’usuari li apliquessin aquest descompte del 100% havia de dur forçosament teletac al vehicle o un dispositiu mòbil de pagament (com ara satelise).

La segona novetat, en aquest cas en relació amb les tarifes, és que els descomptes que s’apliquen en aquesta mateixa barrera de Sant Vicenç des del 2016 al peatge central (que ara és del 70%) i al lateral amb els moviments cap a Terrassa i a l’inrevés (que ara és del 50%) s’incrementen de deu punts: fins a un 80% i fins a un 60%, respectivament, sobre la tarifa total. En aquest cas, els descomptes s’apliquen de dilluns a divendres no festius, en hora punta (de 7:30 a 10:30h i de 5 a 9 de la tarda), amb teletac i per a turismes, furgons i furgonetes. Per a aquesta mesura no serveix el registre de matrícules (és, per tant, obligat dur teletac) i es farà efectiva al llarg del primer trimestre.