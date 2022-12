Montserrat s’endinsarà a partir de dilluns, 2 de gener, en la tercera i última fase de les obres de condicionament del subsòl de les places de Santa Maria, on hi ha restes del passat medieval del Monestir, i que permetran ampliar el recorregut del Museu. Per això, tot l’espai museístic romandrà tancat mentre durin els treballs, des de dilluns mateix i fins al 28 de febrer. Fins al dia 1, encara es pot visitar l’exposició permanent entre les 10 del matí i 3/4 de 6 de la tarda.

La intervenció que ara es farà forma part ja dels acabats de l’ampliació del Museu com a darrera fase d’un procés que ha de culminar aquest 2023 i que vol posar en valor les restes trobades sota les places. Són unes obres finançades per la Diputació de Barcelona amb un import d’1.149.914 euros, a través d’un conveni que es va acordar arran d’una trobada el juliol de l'any passat al Monestir entre la presidenta de la Diputació, Núria Marín, i l'aleshores el Pare Abat Josep Maria Soler. Fruit d’aquest acord, ja s’han completat els treballs previs de redacció del projecte, que es van fer el 2021, i altres actuacions de cara a l’ampliació que s’han anat fent enguany. Ara, de cara al 2023, les obres ja se centraran en els acabats, amb una primera intervenció que servirà per obrir la porta d’accés al nou espai ampliat (que de moment encara no es museïtzarà), «amb una reordenació i una reorganització» de tot aquest entorn que obliga a mantenir tancat el Museu durant unes setmanes, segons han explicat fonts de l’Abadia. Igualment, durant aquest temps també s’aprofitarà per renovar la distribució de la climatització de totes les sales de l’exposició permanent. Fet això, el Museu tornarà a obrir portes però encara s’haurà de continuar treballant en el nou espai, que s’haurà de museïtzar i acabar-lo de condicionar per a les futures visites. Això serà al llarg del 2023, si bé encara no s’ha previst cap data concreta. Amb aquests treballs es garanteix la preservació i la museïtzació del subsòl de les places on, entre altres elements, s’hi conserven murs de pedra o arrencades d’arcs i voltes del passat medieval del Monestir. És un espai d’uns 1.000 metres quadrats que, un cop condicionat, s’incorporarà al recorregut del Museu. Les obres s’afegiran a altres intervencions fetes en l’última dècada a l’entorn del Monestir i en col·laboració amb la Diputació, com la restauració de l’atri de la Basílica de Santa Maria i el claustre romànic del Monestir, l’any 2019; l’ampliació de l’arxiu i la rehabilitació del campanar, el 2015; la restauració del Monestir de Santa Cecília per acollir l’Espai d’Art Sean Scully, el 2013; o la rehabilitació de l’hostatgeria del Monestir, el 2011.