El boc més seductor viu a Navàs

La seva figura apareix en anuncis televisius, portades de revista i, fins i tot, en alguna sèrie televisiva. Durant els últims anys, ha participat en una desena de rodatges compartint plató amb models, actors i fins i tot ha fet parella amb Leo Messi. I després de la recent victòria d’Argentina al Mundial de futbol de Qatar, la reconeguda marca de roba esportiva Adidas (que vesteix la selecció campiona del món) ha llançat la seva imatge al món a través de les seves xarxes socials com a metàfora de la consagració de Messi com a rei del planeta futbolístic.

Ell és el Boc, un dels animals del Centre d’Apropament a la Natura del Mujal, a Navàs, que s’ha fet un lloc dins del sector audiovisual. «El Boc és la nostra estrella», remarca somrient Àngel Martínez, responsable de la Granja de Natura de Navàs, un centre que permet la descoberta i la interacció amb un ventall d’espècies, que van des de l’exòtica taràntula, fins a d’altres més comunes de granja, passant per les tortugues, les guineus, les daines, les aus rapinyaires o l’ós rentador. L’espai actua com a refugi per aquells animals que s’han criat en captivitat o han quedat ferits i han estat recuperats però no poden sobreviure en el seu hàbitat natural.

El seu aspecte majestuós i solemne i el tarannà avesat a interactuar amb la gent l’ha fet propici com a ‘actor’

En el cas del Boc, va arribar al centre arran d’un decomís de diversos animals de granja d’una finca de la comarca on es trobaven desatesos. Martínez explica que el Boc va arribar al centre, juntament amb els altres animals recuperats en aquella ocasió, en un estat deplorable, «tot i que de seguida ens va cridar l’atenció el seu aspecte atractiu, amb una barba blanca llarga i unes banyes imponents». De fet, és el seu posat solemne, sumat a la docilitat del seu caràcter, avesat a interactuar amb el públic del centre, el que el converteix en un candidat ideal per a les productores.

La seva primera aparició pública va arribar l’any 2018, a través d’una col·laboració amb la popular revista americana Paper, que es va posar en contacte amb la granja navassenca per fer aparèixer el Boc en una de les seves publicacions. Es tractava d’un número que dedicava un extens reportatge a Leo Messi i jugava amb el concepte «goat» (cabra, en anglès), que alhora es pot transformar en les sigles de Greatest Of All The Time (el més gran de tots els temps).

D’aquesta forma, els editors de la revista van decidir il·lustrar el joc de paraules amb una portada coprotagonitzada per l’astre argentí i el Boc, que compartien protagonisme a parts iguals. Precisament per aquell joc metafòric, ara Adidas, després del triomf argentí, ha llançat de nou a nivell mundial a través de les seves xarxes (Instagram, twitter...) la imatge d’aquest exemplar navassenc (ell tot sol), simbolitzant Messi i amb el missatge «told you so» (ja t’ho dèiem).

Però allò només va ser l’inici de l’activitat actora del Boc. Després d’aquell primer contacte amb el món audiovisual, van arribar altres propostes vinculades a la publicitat televisiva, amb participacions en espots de reconegudes marques de cotxes o d’assegurances. Una de les aparicions més recents és en un anunci sobre assegurances per a mascotes de Línea Directa, al costat d’un suposat Noè. Però és que fins i tot se’l podrà veure en un dels capítols de la prestigiosa sèrie anglesa The Crown, després de prendre part en un rodatge al barri de Viladecans, on es recrea un suburbi de Londres. També destaca la seva participació a la sèrie Hereus de la terra.

Àngel Martínez posa en relleu que en tots aquests rodatges es busca el benestar de l’animal, començant per limitar l’estona d’exposició a les càmeres i vetllat per un veterinari. «Quan la proposta no em convenç, no l’accepto», remarca Martínez, que alhora assenyala que és partidari de les sessions de filmació que es poden fer a l’exterior.

En espais oberts, el Boc es mostra tranquil i, més encara, quan està al costat de la Xivita, una de les cabres del centre que l’acostuma a acompanyar en tots els rodatges. Les dues bèsties van créixer juntes i el Boc segueix a la Xivita allà on va, de forma que funcionen com un gran equip.

Les altres estrelles

A banda del Boc i la Xivita, hi ha altres animals del centre que també han participat en anuncis i sèries televisives. Martínez exposa que normalment les productores es mostren interessades en els rèptils a l’hora d’anunciar productes com ara perfums, atès que són animals que aporten un cert glamur. Destaca el cas d’un dragó barbut (pogona) en un anunci de la marca de cervesa Heineken. També recorda l’aparició d’una serp d’uns quatre metres de llargada a la sèrie catalana El crac. «Es tractava d’una escena de llit, en què intervenia l’actor Joel Joan i, de sobte, sortia la serp camuflada entre els llençols, tot causant un bon ensurt als actors», rememora Martínez, que afegeix que «la serp estava totalment domesticada».

El responsable de la granja apunta que les col·laboracions amb diferents productores serveixen per finançar una part de la despesa del centre i, alhora, per visibilitzar la tasca d’un projecte que té com a objectiu «fomentar el respecte pels animals a partir de la interacció i el coneixement de les diferents espècies». El Centre d’Apropament a la Natura del Mujal rep al llarg de l’any nombroses visites escolars diàries, però també està obert gairebé tot l’any a famílies, grups i particulars, com per exemple durant aquestes festes de Nadal.