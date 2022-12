La Generalitat farà l’any que ve la rotonda d’Ampans i el carril bici fins a Santpedor

El departament de Territori de la Generalitat executarà l'any vinent dos projectes paral·lels que es complementen i que afecten la carretera de Manresa a Santpedor (BV-4501). D’una banda, la construcció d’una rotonda just davant del centre d’Ampans. De l’altra, l’habilitació d’un vial diferenciat de la carretera (que aniria en paral·lel) per a ciclistes i vianants, que aniria des del Parc de l’Agulla fins a l’entrada al nucli urbà de Santpedor.

D’una banda, la Generalitat ja ha tramitat el procés d'expropiació de terrenys per construir el nus que ha de millorar l’enllaç amb el sector on hi ha el centre d’educació especial. De l’altra, ara ha tret a licitació les obres del que anomena via verda (aquest carril segregat de caràcter lúdic), de manera que a inici del 2023 s'ha d'adjudicar i es podria començar a fer realitat. Aquest projecte abasta uns tres quilòmetres i mig en paral·lel a la carretera, i a ha d’acabar connectant amb el carril bici que des del Parc de l’Agulla connecta amb l’interior de Manresa. Es tracta d’una obra que s’ha tret a concurs per un import d’1,3 milions d’euros.

Pel que fa a la rotonda, que suposarà una inversió d’uns 450.000 euros, quedarà situada al punt quilomètric 4,4, just a l’altura del centre de jardineria que hi té Ampans. Es tracta d’un projecte que té com a objectiu resoldre una connexió que, per l’elevada freqüència de trànsit i la complexitat de les maniobres (girs a l’esquerra), es considera molt perillosa, tot i que no s’hi han registrat accidents de gravetat.

L’obra es va presentar el setembre del 2020, quan es va signar el conveni que ha de fer possible la materialització de la nova infraestructura, entre la Generalitat, l’Ajuntament de Santpedor i la Fundació Ampans.

Es tracta d’una reivindicació històrica d’Ampans per resoldre un punt molt problemàtic on es concentra molta mobilitat. La futura rotonda permetrà la sortida i entrada del centre i també de tres camins veïnals i així evitar haver de creuar els carrils de sentit contrari (girs a l’esquerra), i el projecte inclou també l’habilitació d’espais adequats per a l’aturada dels autobusos. Alhora, es pretén que l’enllaç rotatori serveixi també com a reductor de velocitat en un tram de recta llarga on sovint se circula a massa velocitat, en una carretera que actualment registra un trànsit d’uns 14.000 vehicles de mitjana diària.