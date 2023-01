Circular per l’autopista en el tram que fa de ronda de Manresa de manera gratuïta i, ara, sense necessitat de teletac ja és possible des d’aquest dilluns, 2 de gener, primer dia laborable del 2023. Autema, concessionària d’aquesta via, i el Departament de Territori de la Generalitat ja han activat sobre el terreny el dispositiu de lectura de matrícules de turismes registrats que permet circular a cost zero (en dies laborables) des del peatge de Sant Vicenç/Castellbell cap al nord, i a l’inrevés. Així ho ha pogut comprovar Regió7 de primera mà, en una prova realitzada aquest dilluns al migdia (dia d’entrada en vigor de la mesura) amb un vehicle sense teletac, del qual se n’havia formalitzat el registre de la matrícula a través de la web d’Autema el primer dia que es va activar el portal que permet fer aquest tràmit. Registre que només s’ha de realitzar una vegada i que es pot fer efectiu en qualsevol moment. Efectivament, la barrera s’ha alçat. Qualsevol potencial usuari d’aquest tram (sense cap requisit que ho limiti) en pot fer ús.

S'han habilitat dues barreres específiques d'entrada i de sortida per a la lectura de matrícules

El que cal precisar, després de la comprovació feta aquest dilluns, és que no totes les barreres del peatge de Sant Vicenç estan preparades per a aquesta funció, sinó que, almenys de moment, se n’han habilitat dues d’específiques en cada sentit (a l’entrada i a la sortida de l’autopista per aquesta barrera lateral), que són les que queden situades més a la dreta i que tenen el dispositiu preparat per fer aquesta lectura i donar pas. Totes elles estan indicades amb un cartell blau a la part superior on es pot llegir el missatge «matrícules gratuïtes». En el cas de les d’entrada a l’autopista s’hi ha afegit un segon indicador a la mateixa placa: «sentit nord», per reforçar que aquest sistema sense teletac només és vàlid per als trajectes en aquesta direcció.

Tal i com va anunciar el conseller de Territori, Juli Fernández, el passat 23 de desembre i com ha anat informant Regió7, aquest 2023 porta dues novetats pel que fa al sistema de descomptes de l’autopista Terrassa-Manresa al Bages. D’una banda, aquesta a què es feia referència que els conductors que vulguin utilitzar l’autopista C-16 com a ronda gratuïta de Manresa ja no necessiten teletac ni cap tipus de dispositiu mòbil perquè se’ls apliqui aquesta opció. N’hi ha prou amb fer el registre de matrícules abans esmentat. Recordem que aquesta gratuïtat s’aplica a tots aquells vehicles que circulen per aquesta autopista entrant al peatge de Sant Vicenç/Castellbell cap al nord i a l'inrevés. Les 24 hores del dia, de dilluns a divendres laborables. Fins ara, perquè a l’usuari li apliquessin aquest descompte del 100% havia de dur forçosament teletac al vehicle o un dispositiu mòbil de pagament (com ara satelise).

La segona novetat, que encara no és vigent i que es preveu aplicar al llarg d’aquest trimestre, és que els descomptes que s’apliquen en aquesta mateixa barrera de Sant Vicenç des del 2016 al peatge central (que ara és del 70%) i al lateral amb els moviments cap a Terrassa i a l’inrevés (que ara és del 50%) s’incrementen de deu punts: fins a un 80% i fins a un 60%, respectivament, sobre la tarifa total. En aquest cas, els descomptes s’apliquen de dilluns a divendres no festius, en hora punta (de 7:30 a 10:30h i de 5 a 9 de la tarda), per a turismes, furgons i furgonetes. Per a aquesta mesura no serveix el registre de matrícules (és, per tant, obligat dur teletac).

Aquestes mesures volen intentar incrementar la capacitat de captació de l’autopista (per descarregar la C-55 i la C-58), una via amb unes tarifes (sense tenir en compte les bonificacions) molt elevades i que amb el canvi d’any s’han vist molt incrementades, amb una actualització del 7,2%.