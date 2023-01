Cardona tindrà per aquest any el pressupost municipal més elevat de l’última dècada i amb un clar protagonista en el capítol d’inversions, que és l’apartat que defineix l’aposta de l’equip de govern (ERC): el nou polígon industrial. Una de les pedres angulars del projecte de mandat de l’executiu, que el considera clau per al rellançament econòmic i social del municipi.

En concret, el pressupost de l’Ajuntament cardoní per a aquest 2023 ascendeix a 7.087.888 euros, xifra que representa un increment del 13,68% respecte els números la proposta econòmica d’aquest any passat i gairebé el 50% més en l’àmbit d’inversions. Segons ha destacat la regidora d’Hisenda, Anna Maria Sala, els pressupostos posen el focus principal en quatre grans eixos: atenció a les persones més vulnerables, polígon, eficiència energètica i habitatge i millora de la via pública. En aquest sentit, Sala va destacar l’esforç del consistori i el personal tècnic a buscar subvencions per augmentar la capacitat d’inversions pel municipi amb la mínima despesa per l’ajuntament.

Increment de les inversions per al 2023

És així com, el pressupost del 2023 preveu que es destini més de dos milions (2.218.029 euros) al capítol d’inversions, dels quals 1,9 milions provenen de subvencions, i per tant no suposa una despesa per a l’Ajuntament. Pel que fa a les inversions per al desenvolupament econòmic, l’element central és el nou polígon La Cort II, que es preveu desenvolupar ja aquest any i que en els comptes es tradueix en una partida de mig milió d’euros per fer-ne la urbanització, així com per la millora de l’actual.

Al llarg del 2022 s'han formalitzat tots els passos urbanístics i administratius perquè aquesta nova àera es pugui desenvolupar al llarg d'aquest any. Se'n va aprovar definitivament la modificació del planejament i el pla parcial del sector i, sobretot, es va aprovar el projecte definitiu d’urbanitzacióAmb el calendari amb què es treballa, l’objectiu és que la nova àrea industrial, que tindrà una superfície total de prop de 16 hectàrees, estigui ja disponible el 2024.

Inicialment, l’Ajuntament preveia fer-ne el desenvolupament en dues fases. Però els plans de creixement de l’empresa cardonina Aira Robotics han fet que el procés s’acceleri de manera que s’urbanitzarà ja tota l’àrea. Tal i com va explicar aquest diari el juny passat, aquesta empresa, especialitzada en sistemes d’automatització per a escorxadors, es vol consolidar a Cardona amb una inversió de 20 milions d’euros d’aquí al 2030. Aquest és el compromís de la seva matriu i actual propietària, la danesa Frontmatec, que preveu una injecció inicial de 7 milions per a una primera ampliació de les instal·lacions de cara al 2024, i que anirà completant fins a disposar de tres nous edificis i la creació d’un centenar de llocs de treball directes, el triple que els actuals.

L’empresa disposava d’una parcel·la dins de l’àrea del que seria la primera fase, però pels seus plans de creixement era insuficient i n’han adquirit una de 50.000 m2 situats dins de l’àrea de la segona, de manera que ara els projecte s’executarà en paral·lel, de manera integral.

En l’àmbit de la promoció de l’habitatge, una de les grans obsessions de l’executiu d’ERC al llarg del mandat, atès la falta d’oferta que té el municipi, el projecte de pressupostos inclou més de 100.000 euros a través del Pla de Foment d’Habitatge Públic per a l’adequació de tres habitatges més a les antigues Colònies Arquers i la finalització dels habitatges situats al carrer Doctor Merli per poder-los posar ja al mercat al llarg d’aquest any.

A nivell de millora de la via pública, el pressupost inclou 100.000 euros destinats a la millora de l’espai públic i carrers i també una partida per al projecte de la nova avinguda del Rastrillo (l’entrada sud al nucli urbà) que portarà a terme la Diputació de Barcelona (ja que és un tram urbà de la carretera BV-3001) i preveurà una reordenació de l’espai d’aquest vial per fer-lo més adaptat i accessible per als vianants. El pressupost també incorpora la realització del projecte executiu de la plaça Mercat i el carrer Escasany (20.000 euros), així com la restauració de la Muralla i Portal de Graells (175.000 euros). A nivell de millora dels parcs infantils municipals, es preveuen 18.000 euros per d’adequació del Parc infantil del Raval de Sant Joan.

També destaca, en l’àmbit de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat, les subvencions que s’han aconseguit per a les calderes de biomassa que s’instal·laran a l’escola Joan de Palà (Coromina) i al pavelló municipal, així com la instal·lació de plaques fotovoltaiques al Parc Cultural de la Muntanya de Sal i a l’escola Patrocini, que podran generar energia per a aquest centre i, alhora, per al Teatre Municipal, l’ajuntament i el camp de futbol. A més, el pressupost també incorpora una partida important pel programa bàsic i l’avantprojecte de la futura residència i centre de dia per la gent gran de Cardona.

Pressupostos participatius

Després de l’alta participació en la primera edició del projecte de participació ciutadana per decidir una part d’inversió (35.000 euros) en els comptes municipals, enguany es recull per executar la proposta més votada en els pressupostos participatius, que és la de millorar voreres i accessibilitat del nucli urbà, a l’espera ara d’una valoració tècnica de quins són els espais més requerits per actuar.

L’alcalde, Ferran Estruch, ha remarcat que aquest pressupostos representen «un punt d’inflexió» per Cardona, no sols perquè són els més alts de les darreres tres legislatures sinó perquè aglutinen «els grans projectes de futur per Cardona: el nou polígon, l’habitatge i la millora urbana i la transformació energètica del municipi».

A més, Estruch afirmava que reforcen les partides relacionades en l’atenció a les persones més vulnerables amb el reforç del Servei d’atenció domiciliària, o la continuïtat de programa per fomentar l’envelliment actiu. «El nostre objectiu és i ha estat que ningú quedi enrere. En aquest sentit, el govern municipal també es marca com a prioritat pels propers anys la nova residència i centre de dia», ha assegurat l’alcalde.

L’oposició creu que es fa curt en matèria d’habitatge

Joan Jané, portaveu de Junts per Cardona, va anunciar el vot en contra de la seva formació. Jané va remarcar que es tracten d’uns pressupostos «insuficients» en matèria d’habitatge, i va recordar que «només s’hi destinen 100.000 euros». El portaveu de Junts va alertar que «Cardona està en situació d’emergència», referint-se a aquesta manca d’oferta d’habitatge.

El grup de Junts per Cardona va expressar també els seus dubtes en relació a canviar l’avinguda del Rastrillo, argumentant que «són inversions necessàries, però que no faran venir més gent». L’alcalde va respondre que «tenim una realitat, i és que l’any 2024 tindrem 50 nous habitatges, la meitat dels quals al centre històric, i volem desenvolupar les colònies per crear més habitatge».

Ferran Verdejo, portaveu del PSC, va anunciar l’abstenció del seu grup, i ho va argumentar justificant que «es va tard en matèria d’habitatge i cal fer un esforç que no queda reflectit en aquest pressupost» i pel «desacord» en la destinació d’algunes partides. Tanmateix, Verdejo va assegurar que, malgrat les desavinences, el grup socialista és un «partit amb vocació de govern» i ha acordat algunes inversions que recullen el pressupost municipal que «han de ser estructurals més enllà d’aquest 2023».

Així, el pressupost municipal per al 2023 va quedar aprovat amb els 7 vots a favor de l’equip de govern d’ERC, una abstenció del PSC i dos vots en contra de Junts per Cardona.