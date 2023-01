Sense mascaretes, i amb els Reis a tocar. Així es preveu la visita al Bages de Melcior, Gaspar i Baltasar, que aquest dijous desfilaran pels principals carrers de totes les poblacions de la comarca amb unes cavalcades que recuperaran la seva plenitud després de dos anys de restriccions. En la majoria de casos es retornarà a l’itinerari idèntic d’abans de la pandèmia, i en altres s’introdueixen alguns canvis per fer-los arribar on no ho feien, però en tot cas la represa de la normalitat permetrà el contacte directe de Ses Majestats amb els infants durant les parades i els recorreguts a peu, i es tornaran a llençar caramels. Les poblacions on ja era tradició també recuperen l’entrega de regals a domicili, i aquesta vegada dins de casa i no pas fins a la porta d’entrada com l’any passat.

A Artés, els Reis vindran del polígon pel carrer Rocafort, a les 6 de la tarda, faran parada a l’església i a l’Ajuntament, i acabaran al parc de Can Crusellas per a la festa final. Serà un circuit amb tanques per seguretat, però a l’església Ses Majestats repartiran els caramels a la mà i no en bosses com l’any passat, i l’arribada al parc també serà a peu per poder estar més a prop dels infants. En acabat, es repartiran els regals per les cases.

Ses Majestats recorreran un quilòmetre al seu pas per Avinyó, on arribaran a les 7 per la carretera d’Oló entre focs d’artifici, i al final de la rua es trobaran amb una sala polivalent amb tota la decoració renovada per a l’entrega de regals als infants. La cavalcada tindrà 14 carrosses incloent la nova del Carrilet, a banda de la barraca per a la xocolata i la coca a mig recorregut.

L’estrella, el patge Faruk i la banda de música acompanyaran els Reis de l’Orient a Callús, a partir de les 7 pel pont de Sant Mateu, on tindrà lloc un castell de focs de benvinguda. Després es farà el recorregut de sempre, amb caramels inclosos en els punts de parada, fins a l’església i el Casal, on se’ls donaran les claus de les cases. En acabat passaran casa per casa a repartir joguines, com havien fet fins el 2020.

L’Agrupament Escolta Hugh Folch guiarà Ses Majestats per La Coromina (a 3/4 de 6) i per Cardona (a 2/4 de 8), on recorreran alguns carrers del casc antic, fins a l’acte final a la plaça de la Fira, tornant a l’itinerari curt d’abans de la pandèmia. A banda de les tres carrosses reials, hi haurà la del carbó i la dels regals (tots embolicats en botigues de Cardona), acompanyats per trenta teiers i la Banda de Cardona.

Com és tradició, a Castellbell els Reis arribaran a cavall des de la baixada del castell entre focs d’artifici. Sortiran a les 6, una estona abans de l’habitual perquè enguany desfilaran en una única comitiva que visitarà el Burés (l’arribada al Casino per a l’entrega de regals es preveu a les 7), al Borràs (enguany a l’església entre 2/4 de 9 i les 9), i la Bauma, on arribaran cap a 2/4 de 10, però a partir de les 9 ja hi haurà obert un espai tematitzat per ambientar el campament reial del costat de l’església, amb animació, un pessebre, i oferta gastronòmica. Es llançaran caramels a cada barri.

Els caramels i el confetti durant tota la rua animaran la cavalcada de Navarcles, que començarà a les 6 a la residència i acabarà cap a les 8 a l’Ajuntament, on es repartiran fanalets. Enguany el cotxe del carter reial s’incorpora a la rua, amb animació de’n Micky i la Mini, i un cop acabada la cavalcada, es recupera de ple la tradició dels patges de repartir per les cases.

A Navàs, els patges també visitaran les cases que ho hagin demanat un cop acabada la rua, que començarà a les 7 amb l’entrada de tot el seguici per la carretera de Berga. El recorregut inicial fins a l’adoració i la salutació a la plaça de l’Església serà com sempre, però després hi haurà variacions que s’aniran introduint cada any. S’estrenarà il·luminació, música i s’han renovat les faldilles de les carrosses, en una cavalcada que enguany creix, amb més d’un centenar de persones.

Sallent també preveu canvis de recorregut a la rua, que començarà a les 6 pel Pont Vell amb algunes carrosses renovades, i continuarà cap als carrers Torres Amat, Bisbe Valls, Guimerà, Plaça Anselm Clavé, Sant Víctor, de nou Bisbe Valls, plaça de la Pau, carrer del Cós, Camp de la Bota i Fàbrica Vella, on s’acomiadarà la festa amb un conte final i l’entrega de regals. Un cop allà també es repartiran caramels.

L’hora d’inici prevista a Sant Fruitós és a 2/4 de 7, per l’avinguda de les Brucardes, amb els tres Reis, el príncep Assuan i el tradicional trenet de l’Exprés d’Orient, a banda dels Armats, que enguany tornaran a tenir presència a la cavalcada. Durant el recorregut es repartiran caramels i xocolatines, hi haurà coreografies a la plaça d’Alfred Figueras, i l’espectacle final serà al Cobert del Batre, com l’any passat, on hi haurà una haima per donar ambient, amb la música en directe de Swing Christmas i un espectacle de llum per rebre Ses Majestats, a qui tots els infants podran pujar a saludar.

A Sant Joan, el punt de partida serà el Mas Llobet a les 6, amb una primera meitat del recorregut igual que l’any passat, i que al seu pas per la plaça de l’Església transcorrerà sense música com un gest perquè els infants que pateixen el Trastorn d’Espectre Autístic també en puguin gaudir sense molèsties. A la plaça Major es faran els parlaments i l’entrega de claus, i la cavalcada continuarà fins al local de La Verbena però amb un tram final diferent, enguany pels carrers del Sol, Tarragona, Montseny, avinguda Montserrat i carrer del Pont. Després de dos anys es recuperarà el llançament de caramels i la proximitat amb els Reis.

A Sant Vicenç se n’han previst 700 quilos que es repartiran al llarg d’un recorregut igual que el de l’any passat, amb sortida a 2/4 de 7 des de la Masia de les Vives i cap al pont, amb un petit castell de focs, que es torna a recuperar. Un cop a la plaça Clavé, els infants podran saludar de ben a prop a Ses Majestats, i en acabat, es reprèn la tradició de repartir per les cases després d'haver-ho hagut de fer telemàticament amb la pandèmia.

També torna a la normalitat la cavalcada de Santpedor, que sortirà a 2/4 de 7 des de la plaça de l’Església, on l’alcalde els donarà les claus de les cases. Continuarà per diversos carrers del centre amb una comitiva de més de cent col·laboradors, i acabarà a la sala de Cal Llovet, on es farà el lliurament de regals.

I a Súria, enguany els Reis prescindiran del campament estàtic d’aquests dos últims anys i recuperaran el seguici, amb una aparició sorpresa pel pont de Salipota a 1/4 de 6, i un espectacle de benvinguda amb l’entrega de claus i pirotècnia inclosa a la plaça de Sant Joan. La rua passarà per carrers del centre fins a l’església, on es farà el lliurament de paquets a tots els infants, que podran estar en contacte amb els Reis, mentre a fora hi haurà un campament on es donarà xocolata. Els patges ja s’hauran enfilat amb l’escala pels balcons per repartir regals que un camió ja haurà passejat per tot el poble durant el dia.