Cap a un miler de nens i nenes hauran passat pel campament reial que s’ha muntat a l’entorn del Mas Llobet de Sant Joan perquè poguessin entregar les cartes al Fumera, el missatger reial que s'encarregarà de fer-les arribar als Reis de l’Orient per a la cavalcada d’aquest dijous a la tarda.

Com que l’arrencada de la rua serà precisament en aquest punt, aquest dimecres a les 9 del vespre el campament ja tancarà portes després de dos dies d’activitat, per deixar l’espai arreglat per a la rebuda de Ses Majestats, que s’espera per a les 6 de la tarda.

Durant aquests dos dies, el campament reial s’ha vestit de màgia, amb un circuit que els infants podien fer acompanyats dels adults fins a trobar-se amb el Fumera. Al llarg del recorregut, es mostraven escenes del pessebre, amb presència dels carboners, l’àngel anunciador, els armats, els pastors, o quadres diversos ambientats en el Nadal.