Armats, ciclistes i el tren de l'exprés d'Orient acompanyen els Reis a Sant Fruitós

La Cavalcada de Reis de Sant Fruitós de Bages, ha repetit el mateix itinerari que l’any passat, venint de les Brucardes per seguir per l’avinguda Sant Joan, plaça Alfred Figueras, carrer Sallent, carrer Balmes, avinguda de Joan XXIII, carrer Gaudí fins arribar al Cobert de la Màquina de Batre.

La rua del seguici reial, estava encapçalada pel tren de l’Express d’Orient, ciclistes i banda musical. A continuació seguien la Sabata Màgica, les carrosses de l’Astròleg i les dels Reis, acompanyades d’un esquadró dels Armats de Manresa, i la Colla dels Tabalers dels Asmodaics i Goliaters, que han fet el recorregut previst, seguits per molta gent, gran i petits, situats a les voreres dels carrers.

El seguici ha acabat al Cobert de la Màquina de Batre, on ses Majestats han rebut la clau màgica que obre totes les cases del poble i on s’han pogut escoltar els parlaments de membres del Consell d’Infants de Sant Fruitós, de l’ alcaldessa i dels mateixos Reis Mags. Molts infants, acompanyats pels seus familiars, han fet cua per poder saludar a Gaspar, Melcior i Baltasar. Un final de festa amb xocolatada, coca i queviures a la Haima dels Reis, amb la música en directe de Swing Christmas i un espectacle de llum, ha posat el colofó a la cavalcada.