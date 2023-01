Els carrers del nucli antic donen solemnitat festiva a la cavalcada de Santpedor

Amb tocs manuals de campana al punt de 2/4 de 7 Santpedor ha anunciat l’arribada de Ses Majestats a la gentada que des de feia vint minuts s’esperava ja davant de la façana de l’església de Santpedor per veure la seva aparició. Quan les campanes han fet silenci, la portalada del temple s’ha obert per donar pas a Melcior, Gaspar i Baltasar, que han estat rebuts amb crits d’entusiasme pels centenars d’infants que els admiraven, molts d’ells portant fanalets.

Els tres Mags han rebut la benvinguda de part de l’alcalde, Xavier Codina, que els ha lliurat la clau del poble. Tot seguit, ha estat Baltasar qui ha pres la paraula per donar-li les gràcies, sobretot pel fet que era sabedor que era l’últim any que Codina els rebia (no es presenta a les properes eleccions) i afirmava que «aquesta clau que ens doneu mai no ens ha fallat». Un crit unànime afirmatiu s’ha escoltat a tota la plaça de part dels infants quan Baltasar els ha preguntat si s’havien portat bé. I els ha enviat un missatge, recordant que en aquests moments «es viuen moments durs, amb guerres i canvi climàtic». Ha demanat a infants i pares que «treballeu en l’educació i el respecte. Respecte als grans, respecte al medi. Perquè els petits canvis son poderosos i comencen a cada casa».

Amb la clau a les mans, Ses Majestats han iniciat un recorregut que ha passat essencialment pels carrers d’un nucli antic que aportava solemnitat a l’ambient festiu del seguici. Una comitiva encapçalada per una formació patges amb batucada, seguida de cotxes clàssics portadors de regals, la carrossa dels àngels, la de les cartes, la dels tres Reis i finalment, la camioneta dels regals i el vehicle del carbó. Una cavalcada que, des de l’arrencada, al carrer Ample, s’ha fet realment densa de públic. La cercavila ha culminat a la sala Cal Llovet, on ja esperaven centenars d’infants per rebre els seus regals de mans de Ses Majestats.