Una quinzena de carrosses fan lluir la cavalcada reial d’Avinyó

Una llarga comitiva, formada per una quinzena de carrosses, va rebre ahir al vespre el Reis Mags d’Orient al municipi d’Avinyó. La llum de les teies serpentejant per la carretera que baixa de Santa Maria d’Oló i focs d’artifici van anunciar l’arribada dels tres Reis.

Com és habitual, ho van fer amb novetats com la carrossa del carrilet, que acompanyava les ja tradicionals com la dels dimonis, les Tres Bessones, el Doraemon, els pastors o els grallers.

Un cop a l’interior del poble, el seguici va fer parada a la plaça Major on es van fer els discursos i, posteriorment, es va traslladar a la sala polivalent, ben decorada per a l’ocasió, per fer el repartiment de regals.