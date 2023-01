Melcior, Gaspar i Baltasar han estat força puntuals en la seva arribada aquest dijous a Sant Joan. Ho han fet des del Mas Llobet, on han iniciat una concorreguda rua que ha recorregut el poble de punta a punta, amb alguns canvis en l'itinerari a la part final per ampliar-la a tots els barris possibles. A més, i també com a novetat, enguany ha transcorregut en silenci en un tram davant de l’església com a gest de solidaritat amb els infants amb Trastorn d’Espectre Autístic, per tal que també en poguessin gaudir sense molèsties.

La cavalcada d'enguany recuperava la normalitat absoluta després de dues edicions amb pandèmia, i això l'ha fet més propera als infants. Per primer cop en tres anys, s'han tornat a veure petits i joves (i també alguns de grans) amb bosses per arreplegar els caramels que enguany es llençaven des de les carrosses. N’hi havia sis en total, les dels tres Reis, i també la del Consell d’Infants, la de l’àngel, i la dels follets amb el carter reial, en Fumera. Precisament, aquests darrers han estat els protagonistes de l’arribada a l’entorn del Mas Llobet amb un espectacle previ a l’aparició estel·lar que Ses Majestats han fet enmig d’un bosc de colors. La cavalcada ha recorregut els principals carrers de la vila, primer cap al sud i després cap al nord, per posar el punt i final al local de la Verbena, on els infants han pogut saludar els Reis. Abans ja ho havien fet durant el curts trajectes a peu pel Mas Llobet i en l’arribada a la plaça Major, on l’alcalde, Jordi Solernou, els ha fet entrega de la clau perquè durant la nit poguessin entrar a totes les cases del poble. En els discursos institucionals i reials que s'han fet a la mateixa plaça, pau, salut, felicitat i tolerància, han estat els principals desitjos per al 2023.