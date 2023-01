Callús ha viscut aquest dijous un concorreguda cavalcada de Reis, que ha aplegat una multitud d'infants i grans pels carrers del poble, i també dins l’església, que ha quedat atapeïda per assistir a l’adoració i que també serveix perquè Ses Majestats puguin saludar de més a prop alguns dels nens i nenes en l’entrada i la sortida a peu.

La cavalcada ha mantingut el recorregut habitual, amb sortida des del pont de Sant Mateu amb uns focs d’artifici, i ha circulat pels carrers més cèntrics de la vila, amb la banda de música, la carrossa de l’estrella i el patge Faruk que acompanyaven Melcior, Gaspar i Baltasar. En els punts de parada enguany també es repartien caramels, i com sempre, també s’ha fet una aturada al Casal per a l’entrega de les claus. I és que, acabada la rua, enguany es reprenia la tradició de passar a repartir regals per les cases, que s’havia deixat de fer durant la pandèmia.