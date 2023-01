Súria ha recuperat l’ambient i el caliu de la Cavalcada de Reis, que ha tornat a omplir el centre de la vila aquest dijous 5 de gener per donar la benvinguda a Ses Majestats com a preludi de la nit de la il·lusió. Els Reis d’Orient han arribat a Súria en helicòpter, un mitjà de transport inèdit en la història de la festa. L’aterratge de l’helicòpter ha tingut lloc al Rieral del Tordell, enmig d’una gran expectació. Nombroses persones esperaven l’arribada de Gaspar, Melcior i Baltasar, que han estat rebuts per l’alcalde Albert Coberó, la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament, Alba Santamaria, i altres representants de la corporació municipal.

L’alcalde de Súria ha donat la benvinguda als Reis d’Orient i els ha avançat que «tindreu molta feina», després d’un any que ha estat intens per a tothom. Albert Coberó també ha destacat la «tornada a la normalitat» de la Cavalcada d’enguany, superant les restriccions dels darrers anys a causa de la pandèmia. En el parlament de resposta, el rei Melcior ha expressat la satisfacció de Ses Majestats per tornar a Súria un any més. «Ens fa molt feliços tornar a la Cavalcada» després de dos anys de limitacions, segons el rei Melcior. Els Reis d’Orient també han tingut paraules de record per a tots els infants que «estan vivint moments difícils» arreu del món.

El rei Melcior ha remarcat que «tots els nens mereixen créixer en llibertat i ser feliços». Com és tradicional, l’alcalde de Súria ha donat als Reis d’Orient les claus que obren les llars de Súria en aquesta nit màgica. Després de l’arribada dels Reis en helicòpter, i abans dels parlaments, ha tingut lloc un espectacle d’animació infantil. Un castell de focs d’artifici ha posat la cloenda d’aquest acte de recepció a Ses Majestats. Posteriorment, la Cavalcada ha passat pel centre de la vila, on ha estat saludada per milers de persones de totes les edats. El seguici reial ha acabat a l’Església Parroquial de Sant Cristòfol, on ha tingut lloc la tradicional recepció als infants de la vila.

Al davant del temple, s’hi ha fet una xocolatada per a tothom. L’organització de la Cavalcada d’enguany ha anar a càrrec de l’Ajuntament de Súria i del Foment Cultural, amb la col·laboració d’Exland. L’Ajuntament agraeix el treball i l’esforç de totes les persones que han fet possible aquesta represa de la Cavalcada de Reis, després d’un temps de dificultat, per portar la il·lusió a tothom en aquesta nit màgica.