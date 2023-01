Navarcles tindrà properament quatre edificis municipals equipats amb plaques solars per a l’autoconsum energètic. Es tracta de la pista coberta de l’Escola Catalunya-Edifici Verd, del complex esportiu Tres Pins, de l’auditori, i del mateix edifici consistorial.

Abans de concretar els emplaçaments, l’Ajuntament va demanar assessorament a l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages per determinar quins serien més idonis, i va concloure que per les característiques que presenten i per la distància que hi ha entre ells, aquests quatre edificis eren els que més bé s’esqueien en el projecte.

Al primer lloc on es començarà a intervenir és a la coberta de xapa de la pista de l’Escola Catalunya, de la qual l’Ajuntament ja té el projecte. Es tracta d’un espai a l’aire lliure, de construcció relativament recent, i segons fonts municipals, apropiada des del punt de vista tècnic. Al llarg dels propers mesos l’Ajuntament encarregarà els altres tres projectes, com a pas previ de cara a la sol·licitud de subvencions per poder-los executar.

Amb aquestes instal·lacions el consistori calcula que es podrien cobrir les necessitats d’energia elèctrica en autoconsum dels subministraments de l'Ajuntament, i fent que un terç de tota l’energia consumida pels equipaments municipals provingués de fonts renovables. Entre les quatre, permetran un autoconsum de 353.000 kWh/any, la qual cosa reduirà en 88,4 tCO2/any les emissions de gasos d’efecte hivernacle que emeten els edificis municipals.