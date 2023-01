Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar a Navàs acompanyats per una comitiva de patges formada per més de 150 persones. Amb música en directe de la Banda dels Reis, la cavalcada va recórrer un tram de la carretera de Berga i el carrer de l’Església, fins a la plaça de l’Església, on els Mags d’Orient van ser rebuts amb una nova cançó dedicada a ells, feta pels navassencs Alba Cols i Tito, amb lletra de Mireia Prats.

Un cop a l’escenari, dues nenes del poble, l’Àuria i la Noa, van donar la benvinguda als Reis agraint-los la visita i els regals, però remarcant també que «tenim molta sort de tenir tot allò bàsic per viure». Per part del Reis, Gaspar va fer de portaveu i es va dirigir als més petits demanant-los si havien fet bondat i enviant-los un missatge: «Sigueu bons nens, sempre». Després del parlament, de l’adoració al pessebre i d’un petit castell de focs, Melcior, Gaspar i Baltasar es van fer fotos amb els infants, que vivien amb nervis la nit més màgica de l’any. Les cares dels més petits reflectien emoció, il·lusió i entusiasme. Després de les fotografies, els Reis van tornar a pujar a les carrosses per recórrer carrers principals del poble i també, com a novetat d’enguany, el barri de Cal Miquel. En acabat, els patges van fer el repartiment de regals casa per casa.