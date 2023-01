Vetlladors escolars de la Catalunya Central demanen a Educació poder ser personal interí

Persones vetlladores en l’àmbit escolar de la Catalunya Central reclamen mesures al departament d’Educació contra «la precarietat i la inestabilitat» laborals que asseguren que pateix el sector, especialment agreujat en aquest territori i al Vallès Occidental amb el canvi de gestió del servei que hi va haver el novembre passat. Se’l va adjudicar l’empresa sevillana SAMU, «que gestiona serveis sanitaris i no educatius», apunta un dels portaveus dels treballadors, Héctor Jurado, crític amb les condicions derivades de la nova subrogació. Diu que estan tips de les externalitzacions i proposa la creació d’una borsa d’interins que doni estabilitat i seguretat al sector.

Des de l’1 de novembre, SAMU opera a la Catalunya Central i al Vallès Occidental, on hi ha subrogades unes 600 persones com a vetlladores escolars, que ara s’han organitzat «en un grup d’unes 300 per fer visible la nostra precarietat i posar en valor la professió», diu Jurado. Recorda que «treballem per la pública però en canvi estem externalitzats», i amb una situació «inestable, de sous molt baixos, amb contractes de setembre a juny, i sense saber les hores que farem el proper curs ni en quin centre educatiu». Unes condicions, assegura, que han empitjorat des del novembre amb la nova gestora. És la primera vegada que s’adjudica el servei a una empresa de fora de Catalunya «amb el que això comporta a nivell comunicatiu», lamenta Jurado. «No hi tenim contacte directe», sinó a partir de les dues coordinadores que hi ha al territori, «i el més greu és que porten dos mesos fent-nos ballar la perdiu, sense saber les hores que fem i amb canvis en les jornades laborals». A més, «en comptes de cobrar a final de mes com hem fet sempre i com reflecteix el nostre conveni», assegura que no van rebre la paga del novembre fins el 9 de desembre, i diu que en alguns casos amb una nòmina que no és sencera.

Treballadors del sector d’aquest territori crítics amb els canvis, ja han posat en coneixement del departament d’Educació la situació amb què es troben, però van més enllà i reclamen un interinatge, insisteix Jurado, convençut que el mal ve de les externalitzacions: «El fet de no estar contractats directament pel departament fa que cada poc temps surti a licitació el servei de vetlladors, i això ens fa canviar d’empresa constantment». Jurado recorda que la tasca de les persones vetlladores és la de donar suport a les aules i al menjador a persones amb necessitats educatives especials. En aquest sentit, diu que són «una figura clau per a l’escola inclusiva, i en canvi, tenim contractes de monitor de lleure, com si fóssim en un casal d’estiu», lamenta. Sosté que l’interinatge en aquesta professió garantiria «uns referents estables per als nens i nenes a les escoles».