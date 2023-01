Jordi Solernou, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada en l’actual mandat, optarà a la reelecció a les eleccions del proper 28 de maig, en les quals liderarà de nou la llista d’Alternativa per Sant Joan (AxSJ), partit idependent que va fundar el 2019. AxSJ va ser la força més votada en els darrers comicis amb 5 dels 17 regidors que componen el consistori, i governa l’Ajuntament gràcies a un pacte amb el PSC (3 regidors) . L’acte de presentació oficial de la seva candidatura serà el diumenge 15 de gener a les 12 del matí a la plaça de la Ludoteca de Sant Joan.

Solernou expressa que vol continuar un projecte de poble que, segons considera, no ha pogut desenvolupar com hagués volgut en aquest mandat per falta de temps, ja que «la pandèmia ha endarrerit propostes de millora del nostre municipi».

El candidat ha manifestat que ha decidit optar a la reelecció perquè es veu amb «molta il·lusió i ganes de treballar per ajudar els meus veïns i veïnes». I posa en relleu que «estimo Sant Joan. És el poble que m’ha vist néixer i créixer, i vull continuar millorant el municipi i estar al costat de la seva gent».

En aquest sentit, Solernou destaca la importància de treballar al servei del poble i de tots els santjoanencs i santjoanenques: «La meva prioritat sempre és escoltar la gent i resoldre les prioritats del dia a dia. Ha sigut una legislatura molt dura, però estic convençut que podem continuar contribuint a fer de Sant Joan un poble millor per a tots i totes».

Jordi Solernou Vilalta va néixer a Sant Joan de Vilatorrada el 1964. Ha exercit com a tècnic de farmàcia durant la majoria d’anys de la seva vida professional. Des del 2019 és l’actual alcalde del municipi, després que guanyés les eleccions encapçalant la candidatura d’Alternativa per Sant Joan.

Anteriorment, entre el 2003 i el 2009, va ser regidor independent a l’Ajuntament integrat dins les llistes del PSC, durant les alcaldies d’Ezequiel Martínez. En aquest període de temps, va ser segon tinent d'alcalde i va passar per les regidories de Seguretat Ciutadana, Infància i Joventut, Festes, Esports, Promoció Econòmica, i Ensenyament entre d'altres.

Solernou destaca que té una àmplia trajectòria en les associacions i entitats del municipi. Va ser president de l'AMPA de l'IES Quercus i de les festes del barri sector Llobet, i va formar part d'entitats com La Verbena, el FC Joanenc i el Palillo CF.