El departament de Cultura de la Generalitat ha resolt atorgar a l’Ajuntament de Súria una subvenció de més d’un milió d’euros per a la construcció de la nova biblioteca pública en el solar de l’antic cinema Califòrnia, condicionada al compromís que la construcció d’aquest equipament s’hagi completat el setembre de 2025.

L’alcalde Albert Coberó va informar sobre l’atorgament d’aquesta subvenció en la darrera sessió ordinària del ple. El batlle surienc va remarcar que aquesta és la subvenció més elevada que Súria rebria per un únic projecte en tota la seva història.

Per tal de complir el termini demanat per a la finalització de les obres, seria necessari portar a terme dins de l’actual mandat municipal la tramitació prèvia a l’inici dels treballs de construcció. Per aquest motiu, l’alcalde de Súria convida a «una reflexió profunda» als grups municipals per tal de no desaprofitar l’oportunitat que dona aquesta subvenció per fer realitat finalment la nova biblioteca pública en el termini de pocs anys. Segons Albert Coberó, és necessari «deixar de banda les discrepàncies» i aconseguir «un acord ràpid» per a l’aprovació del projecte.

El govern municipal de Súria assegura que la construcció de la nova biblioteca al solar del Califòrnia no impediria desenvolupar paral·lelament el Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR) per a persones grans a l’espai de cal Pau, si no es perden les subvencions previstes per a aquests dos projectes.

La intenció del govern municipal és licitar properament les obres d’aquests projectes per tal que la construcció dels dos equipaments es pugui desenvolupar i completar entre els anys 2023 i 2025.

Així mateix, l'alcalde no descarta la convocatòria d’una sessió extraordinària del Ple Municipal durant aquest mes de gener, centrat només en el projecte de la nova biblioteca.