El PSC reunirà aquest dijous i també divendres, el seu govern alternatiu a Cardona per analitzar el calendari polític i legislatiu, i definir el pla de treball i les prioritats del 2023. La trobada estarà encapçalada pel president del Grup Socialistes i Units per Avançar, Salvador Illa, i la portaveu del grup, Alícia Romero, i comptarà amb la participació de tots els consellers i consellers tècnics del govern alternatiu.

Un dels moments destacats de la reunió serà la celebració d'un diàleg sobre Infraestructures i Territori amb Salvador Illa i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Serà aquest dijous, a les 15.30 h, i es podrà seguir exclusivament a través de Youtube (vídeo següent).

També hi ha previstes dues taules rodones, una sobre seguretat amb l'alcaldessa Núria Parlon; la gerent de Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Maite Casado, i la directora de serveis de Prevenció de l’Àrea de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, Àngels Vila, moderada per Ramon Espadaler; i una altra sobre desigualtats amb la secretaria general d’Objectius i Polítiques d’Inclusió i Previsió Social del Govern d’Espanya, Milagros Paniagua, i el professor de Filosofia del Dret a la UNED i director adjunt del think tank ‘Future Policy Lab’, Borja Barragué, moderada per Raúl Moreno.

I, a més, aquest dijous, a les 19 h, se celebrarà un acte públic amb un diàleg de Salvador Illa i el candidat del PSC a Cardona, Ferran Verdejo, al Teatre Centre Cultural Els Catòlics.

Alícia Romero compareixerà divendres a les 12 des del Parador de Cardona per valorar la trobada.