Sant Fruitós confia poder iniciar aquest estiu el segon pavelló amb gimnàs per a l'escola Pla del Puig

L’Ajuntament de Sant Fruitós preveu començar a treballar aquest estiu en la construcció del segon pavelló municipal, després que l’Ajuntament n'acaba d’adjudicar la redacció del projecte executiu. El futur equipament també farà les funcions de gimnàs de l’escola Pla del Puig, i és la peça que li falta a l’edifici recentment construït, que ja es va estrenar al setembre però que no s’ha inaugurat oficialment fins aquest dimecres, amb presència del conseller d’Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, a banda de l'alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñan, i altres autoritats.

En l’acte d’inauguració, que també ha aplegat l’alumnat i la comunitat educativa amb una festa final, s’ha recordat el llarg camí que s’ha hagut de recórrer fins a veure fet realitat l’edifici per a una escola que ja té 16 anys i que fins ara ha funcionat amb cargoleres. En aquest sentit, el conseller ha felicitat el poble pel nou equipament, i ha agraït i reconegut la contribució d’Ajuntament i mestres per fer-ho possible.

Abans dels parlaments, Gonzàlez-Cambray i la resta de la comitiva, han fet un recorregut per les instal·lacions acompanyats per la directora del centre, Marta Casas, i han visitat algunes aules mentre els alumnes encara eren a dins. Un cop acabades les classes, nens i nenes, acompanyats de mestres i d’alguns familiars, han assistit a la descoberta d’una placa commemorativa i han escoltat els parlaments des de primera fila, asseguts al vestíbul d’entrada. La directora ha recordat els inicis del Pla del Puig el curs 2007-2008, «quan el departament, l’Ajuntament, 5 mestres i 58 famílies vam apostar per aquesta escola», que ha definit com «oberta i propera, arrelada a l’entorn i a la terra, i amb una atenció basada en el rigor i el treball en equip». Un projecte que «ha anat creixent en barracons, mentre anàvem reivindicant aquest edifici», que el setembre passat es va poder estrenar. A partir d’ara, ha dit, «cal vetllar per tenir l’escola completa amb el seu gimnàs, que sabem que ben aviat serà possible perquè s’hi està treballant intensament».

Sobre aquesta qüestió, l’alcaldessa, Àdria Mazcuñan, ha explicat a aquest diari que l’equip a qui s’ha adjudicat la redacció del projecte té sis mesos per treballar-hi «a partir d’un avantprojecte molt complet» que ja es va presentar fa uns mesos, per la qual cosa «és d’esperar» que de cara a l’estiu puguin començar les obres, si bé l’equip de govern es manté prudent a l’hora de parlar de calendaris.

Fill de mestres

A banda de la directora, també han donat el seu testimoni tres exalumnes que van començar P3 al centre l’any 2007, i dos alumnes actuals de sisè han donat la pinzellada final abans dels parlaments de Gonzàlez-Cambray.

El conseller ha lloat les instal·lacions després de fer-hi un recorregut, i ha encoratjat l’alumnat a gaudir-ne. En un to distès, ha explicat que ell és fill de mestres, i recorda com de petit la seva mare li va fer de professora fins a cinquè de primària «perquè cada any canviava de curs», de manera que «s’enduia les notes a casa, les signava i les retornava a l’escola», i un cop a sisè va tenir de professor el seu pare. L’ambient festiu de l’acte d’aquest dimecres s’ha traslladat després al pati, on hi ha hagut una xocolatada i una animació infantil per a tots els presents.

Els barracons seran història

Gonzàlez-Cambray ha anunciat la intenció del departament de retirar «en les properes setmanes» les cargoleres que encara hi ha a l’escola, i que ocupen un espai just al costat d’on s’ha construït el nou edifici. D’aquesta manera es deixarà lliure una àrea que l’Ajuntament vol convertir en «un espai verd i diàfan» especialment pensat per a l’alumnat del centre, com un lloc «segur» on puguin estar en les entrades i sortides. En aquests moments s’està treballant en la redacció del projecte.