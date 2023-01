Prop d’un miler d’espectadors van gaudir de les quatre funcions dels Pastorets de Navarcles organitzats pel Grup de Teatre de Navarcles i sota la direcció de Jaume Costa. Entre les novetats presentades, cal destacar els personatges renovats de Lluquet i Rovelló, a càrrec d’Adrià Singla i Jan Valverde, els quals van començar els assajos el març del 2022. Tot i la seva primera experiència com a protagonistes d’una obra de teatre, la seva interpretació va ser àmpliament aplaudida. Destacar també, que enguany es va complir el desè any consecutiu que el nen Jesús va ser interpretat per un nadó nascut pocs dies abans de Nadal. A la imatge, el grup al final de l’última funció.