La recuperació dels trens semidirectes de Manresa a Barcelona encara no té data

Els trens semidirectes de Renfe que Manresa tenia des de fa 9 anys com a connexió més directe amb l’àrea metropolitana i que l’abril de l’any passat es van suprimir temporalment encara no tenen data de restabliment.

Ara fa nou mesos, el Bages es va quedar sense aquest servei a causa de les obres que Adif i Renfe van iniciar a final d’abril a diverses línies de Rodalies i que afecten tots els serveis que passen per l’estació de plaça de Catalunya a Barcelona. Es tracta de sis combois diaris (tres en cada sentit) que es van posar en servei al 2014 per oferir una opció de tren més ‘ràpid’ en franges horàries considerades punta. Sortint de Manresa, aquests només paraven a Sant Vicenç de Castellet, a les estacions centrals de Terrassa i Sabadell i les cinc de Barcelona fins a arribar a la de Sants (i a l’inrevés). En el moment de la posada en marxa, cobrien el trajecte fins a Plaça Catalunya en un temps d’entre 63 i 64 minuts, al voltant d’uns 10 minuts menys que un servei convencional. Fins a l'altra principal estació de referència, la de Sants, el temps era d'entre 68 i 72 minuts.

El que la companyia va argumentar l’abril passat quan van desaparèixer aquests semidirectes va ser que hi havia tantes afectacions i tantes obres que s’havien hagut de reprogramar tots els serveis i horaris de totes les línies que passen per Plaça de Catalunya. De fet, Renfe no deia que s’hagués suprimit el servei, sinó que s’havia reprogramat i que, a nivell general, s’havia prioritzat fer combois més llargs per poder transportar més gent i millorar freqüències. També en aquell moment ja es va dir que aquesta situació duraria, almenys, fins a aquest més de febrer. Fonts de Renfe han explicat que les obres que van motivar aquesta modificació continuen i que, per tant, es mantindrà la reestructuració introduïda a l'abril, i que de moment no es pot concretar quan es produirà el restabliment de l’oferta.