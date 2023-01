El cessament de Massegú deixa vacant la direcció de la delegació de Territori a la Catalunya Central

La delegació del Govern a la Catalunya Central ha experimentat una renovació notable en l’últim any, accelerada des de l’octubre amb el trencament del pacte a la Generalitat, que ha provocat un reemplaçament dels representats territorials de l’òrbita de Junts, començant per la delegada. L’últim moviment ha estat ara el cessament d’Antoni Massegú al capdavant de la delegació del Departament de Territori, plaça que ara mateix està vacant i amb una convocatòria per ocupar-la oberta a funcionaris de nivell A (llicenciats). Massegú era l’únic director territorial que s’havia mantingut de la legislatura anterior, tot i que llavors ho vas ser de Presidència.

En l’últim any la delegació territorial ha experimentat un important canvi de cares

Com es deia, el canvi més rellevant en aquests últims dotze, per grau de representació, ha estat el de la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, que es va produir el 25 d’octubre quan es va fer oficial el nomenament de Montserrat Barniol (alcaldessa d’Alpens per una llista vinculada a ERC) com a nova representant en substitució de Rosa Vestit (de Junts), que en començar l’actual mandat havia agafat el relleu de la republicana Alba Camps.

Tot just una setmana més tard, s’oficialitzava el relleu al capdavant de Salut. En aquest cas, Alba Oms va ser nomenada nova delegada de la Conselleria de Salut i gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, del Servei Català de la Salut, en el lloc d’Imma Cervós. On s’han produït aquests relleus són departaments (Territori i Salut) que mentre va estar vigent el pacte de govern a la Generalitat estaven liderats per consellers de Junts (Jordi Puigneró i Josep Maria Argimon, respectivament). Sota aquesta dinàmica, on podria haver-hi canvi properament (pel fet que és un dels departaments que té delegació i que ha tingut relleu de consellers a la Generalitat) és a la direcció general dels serveis territorials de Drets Socials, que ocupa Lluïsa Nicolau.

A banda dels moviments derivats del trencament del pacte de Govern a la Generalitat, en aquest últim any n’hi ha hagut d’altres motivats, en aquest cas, per dinàmiques internes, com per exemple el progressiu desplegament de delegacions. Aquest és el cas d’Imma Reguant, que s’ha convertit en la primera directora dels serveis territorials del departament creat en aquest mandat d’Igualtat i Feminismes. D’altra banda, des del passat mes de març el departament de Justícia compta per primera vegada amb una delegada a la Catalunya Central, càrrec que ha recaigut en la figura de la manresana Bàrbara Minoves. En aquest cas, és l’única representant ja que el departament no compta encara amb una estructura territorial.

A més, a principi de l’any passat es va produir un canvi a Interior, quan Elena Roca va passar a ser-ne la directora dels serveis territorials en el lloc d’Eduard Freixedes.

Els serveis territorials de la Catalunya Central que no han experimentat canvis en la direcció i que, ara mateix, no és previst que en tinguin són els d’Administració Local (Ferran Octavi Martínez), Empresa i Treball (Maria Teresa Clotet), Educació (Gemma Boix), Cultura (Francesc Serra) i Acció Climàtica i Agenda Rural (Josep Arderiu).

Altres departaments, com per exemple el d’Economia i Hisenda o el d’Acció Exterior, no tenen un delegat territorial, sinó que la delegació en el seu conjunt actua com a serveis territorials.

La Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central engloba 144 municipis, amb els del Bages (30), el Berguedà (31), el Moianès (10), Osona (50), el Solsonès (15) i la part nord de l’Anoia (8).