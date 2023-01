El govern municipal de Sallent recuperarà a partir d’aquest gener les trobades veïnals i amb entitats, col·lectius i associacions dels diferents barris del poble que van quedar aturades per les restriccions sanitàries durant la pandèmia.

En aquestes trobades, que serveixen a l’executiu per conèixer de forma directa les necessitats i inquietuds ciutadanes, hi participaran l’alcalde, Oriol Ribalta, i el regidor de Via Pública i Urbanisme, Miquel Estruch. En les reunions que es faran durant les properes setmanes es valorarà què s’ha fet fins ara a cada lloc i s’aportaran idees i propostes de futur.

L’Ajuntament ha programat cinc trobades fins a mitjan febrer. La primera serà amb els veïns de la Rampinya el dissabte 21 de gener a 2/4 de 12 del migdia, a Cal València; el dimecres 25 de gener a les 6 de la tarda hi haurà una nova trobada al Local de Contramestres del Poble Nou; el dimecres següent, 1 de febrer, serà el torn dels carrers Sant Víctor-Claret i Sallent Centre, a les 6 a la sala de plens de l’Ajuntament; el dimarts 7 de febrer la trobada serà amb els veïns de la Carretera, a les 7 a la sala de plens; i finalment, el dimecres 8 de febrer, la reunió es farà al casal Verge de Fussimanya, a les 6 de la tarda.