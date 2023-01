L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha completat diversos treballs de condicionament i millora de les instal·lacions exteriors de l’escola bressol El Cuc Verd.

En concret, i aprofitant una subvenció del Programa sectorial d’Equipaments Responsables 2030 de la Diputació de Barcelona, s’ha adquirit un umbracle per al pati de l’escola que substituirà les carpes que s’hi col·locaven de cara a l’estiu per fer ombra. Per altra banda, s’ha instal·lat una nova estructura a la terrassa de l’escola destinada als infants d’1 i 2 anys, perquè puguin exercitar l’equilibri i la coordinació. Es tracta d’un pont de fusta amb baranes i passera mòbil, que té un accés amb escala de graons per un dels extrems, i una sortida amb rampa per l’altre extrem. Segons fonts municipals, tots els materials utilitzats són naturals i respectuosos amb el medi ambient, perquè són a base de fusta i amb possibilitat de reutilització i reciclatge.

L’objectiu d’aquestes millores és aconseguir una terrassa més polivalent, que fomenti la creativitat la imaginació, l’habilitat i l’experimentació dels infants amb elements versàtils, afavorint el treball autònom i la seva predisposició a l’aprenentatge, i proporcionant nous espais i noves relacions entre ells.

Així mateix, i en aquest cas a l’escola Sant Pere, s’han substituït les cortines del menjador per uns estors enrotllables de teixit tècnic microperforat amb l’objectiu de donar més lluminositat i confortabilitat a l’estança, a l’hora que eviten l’entrada directa del sol mentre els alumnes dinen.