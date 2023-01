El camí que connecta el barri de Fusteret amb el nucli urbà de Súria romandrà tallat a partir d’aquest dilluns 16 de gener i fins al 31 de març a causa de la represa de les obres de millora després del parèntesi nadalenc. Aquestes obres formen part de les previsions del Pla Director Urbanístic (PDU) de la Mineria i són a càrrec de l’empresa ICL.

Davant l’afectació que pugui tenir aquesta incidència de mobilitat, l’Ajuntament manté operatiu el servei de desplaçament excepcional i gratuït per a les persones del barri que no disposin de vehicle propi i que hagin d’anar al centre urbà per motius de necessitat, com visites mèdiques programades o compra d’articles bàsics.

Per demanar l’ús d’aquest servei, cal trucar la Policia Local amb una antelació de 24 hores. Posteriorment, en el moment d’utilitzar el servei caldrà omplir i signar una butlleta, indicant les dades personals i el motiu del desplaçament. Aquest servei es va posar en marxa coincidint amb l’inici de les obres, i només es mantindrà mentre el camí de Fusteret romangui tallat al pas de vianants.

Tot i el desenvolupament de les obres, es mantindrà obert l’accés a la deixalleria municipal en vehicle particular.